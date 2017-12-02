(Görüntülü Haber) Benzin istasyonunda derbi izleme keyfi

Deposunu doldurmaya gelenler istasyondaki dev ekranda gösterilen Beşiktaş-Galatasaray maçından gözlerini alamadılar

Yakıt istasyonunda derbi kuyruğu !..

Dinçer Azaphan Bizim için önemli olan Kırmızı-Beyazdır

Sağ olsunlar misafirlerimiz maç ayrımı yapmıyorlar

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde burada bir tribün oluşmuştu

Galatasaray şampiyon olsun taraftarlarımıza sürprizlerimiz var

Beşiktaş derbisini alırsak yüzde 90 şampiyonuz

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)

Futbol tutkusu benzin istasyonunda maç izletme hizmeti başlattı.

İstasyondaki dev ekran maç günleri açılıp yakıt almaya gelenlerin maçlardan haberdar olmalarını sağlıyor.

Galatasaray Kongre üyesi Dinçer Azaphan, sahibi olduğu Zeytinburnu Sahil\'deki Tunç Petrol\'de yaptığı uygulama ile benzin istasyonunda Süper Lig karşılaşmalarını müşterilerinden hiç bir ücret talep etmeden izlettiriyor.

Bu hafta da deposunu doldurmaya gelenler istasyondaki dev ekranda gösterilen Beşiktaş-Galatasaray maçından gözlerini alamadılar.

Benzin almaya gelen kişiler, marketten alışveriş yaparken aynı zamanda maçı da takip etti.

Benzin aldıktan sonra DHA mikrofonlarına konuşan bir müşteri, bu uygulama ile ilgili olarak, Çok güzel bir duygu, harika bir şey. Hiçbir akaryakıt istasyonunda böyle bir şey yok. Benzinimi alıyorum, marketten alışverişimi yapıyorum ve maç izliyorum. Çok güzel bir uygulama. Yapanlara teşekkürler dedi.

Galatasaray Kongre üyesi Dinçer Azaphan, derbi öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sahibi olduğu benzin istasyonunda Süper Lig maçlarını canlı olarak verdiklerini söyleyen Azaphan, Tabii biraz maddi külfet var. Biz de duyulan bir marka, olduğumuz için masraflardan kaçınmadık, en iyi hizmeti veriyoruz. Baya bir ücret talep ettiler biz de onun gereğini yaptık, verdik ve müşterilerimize böyle bir hizmet sunma gereği duyduk dedi.

Zeytinburnu\'nda sahibi olduğu benzin istasyonunda Süper Lig karşılaşmalarını müşterilerinden hiç bir ücret talep etmeden yayınlayan Dinçer Azaphan, Bu fikir benden çıktı. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için, derbi maçlar dahil sezon içerisinde oynanan bütün maçları ücretsiz bir şekilde, yakıt alan almayan herkese bu hizmeti veriyoruz. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Karabükspor - Medipol Başakşehir bütün maçları misafirlerimiz gelip ücretsiz bir şekilde çay da dahil olmak üzere hizmeti veriyoruz diye konuştu.

SAĞ OLSUNLAR MİSAFİRLERİMİZ MAÇ AYRIMI YAPMIYORLAR

Derbi maçlarının olduğu günlerin yoğun olduğunu belirten Azaphan, Derbiler olsun, Galatasaray, Beşiktaş maçları olsun bütün maçlara talep oluyor. Sağ olsunlar taraftarlar, misafirlerimiz öyle bir ayrım yapmıyorlar. Daha önceden yakıt almaya gelmeyen insanlar, şimdi hem maç seyretmeye hem çay içmeye hem mola vermeye, yakıt alıp almaması bizim için önemli değil her türlü ayağını alıştırdık. Trafikte ufak bir kitlenme oluyor ama onun da çaresini bulduk ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE BURADA BİR TRİBÜN OLUŞTU

Yaptıkları işin maddi bir külfet de getirdiğini belirten Dinçer Azaphan, Biz de duyulan bir marka, Tunç Holding olduğumuz için masraflardan kaçınmadık, en iyi hizmeti veriyoruz. Baya bir ücret talep ettiler biz de onun gereğini yaptık verdik şeklinde konuştu.

Bazı maçlardan önce ufak bir tribün kadar kalabalık olduklarını belirten Azaphan, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde burada bir tribün oluştu. 40-50 kişilik bir grup vardı dedi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KIRMIZI-BEYAZDIR

Çalıştığı petrol şirketi (OPET) ve tuttuğu takımın renklerinin tezatlığına takılmadığını söyleyen Dinçer Azaphan, Biz o renklere sadece sahanın içerisinde bakıyoruz. Sahanın dışında bakmıyoruz. Renklerimiz istasyonda sarı-lacivert, en başta bayağı bir tepki aldım ama sonradan hepsinin gönlünü aldık. Bizim için önemli olan sarı-lacivert, sarı-kırmızı değil; kırmızı-beyazdır diye konuştu.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN TARAFTARLARIMIZA SÜRPRİZLERİMİZ VAR

Galatasaray\'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde taraftarlara sürprizleri olduğunu da belirten Azaphan, Galatasaray şampiyon olsun da ona bakarız. Şampiyonluk kutlamasını da ekranı büyülterek vereceğiz. Şampiyon olursak çok büyük sürprizlerim var. Yeter ki Galatasaray şampiyon olsun. Örneğin, taraftarlarımıza Gomis formaları dağıtabilirim. Takım şampiyon olsun onu da o zaman açıklayacağım ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ ALIRSAK YÜZDE 90 ŞAMPİYONUZ

Galatasaray\'ın hafta sonu oynayacağı maçla ilgili de yorumlarda bulunan Azaphan, Bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisini alırsak yüzde 90 şampiyonuz diye düşünüyorum dedi.