(Görüntülü Haber) Belen Bezelyesi koruma çalışması

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,(DHA) KUMLUCA Belediyesi bölgedeki endemik Belen Bezelyesi\'nin korunması için çalışma başlattı. Karayolu çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi tohumları ekipler tarafından alınarak çevresi çitle çevrilen korunan bir alana götürüldü. Kumluca- Antalya karayolunda genişletme ve güzergah değişikliği çalışması başlatıldı. Yol çalışmalarının bazı bölümleri ilçeye bağlı Belen Mahallesi ve çevresinde yetişen endemik bir tür olan ve İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington\'un 1987 yılında keşfettiği Belen Bezelyesi\'nin (Lathyrus Belinensis) doğal yetişme alanlarına rastlaması dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından koruma çalışması yapıldı. TOHUMLAR BAŞKA ALANA TAŞINDI Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi\'nin doğal yetişme alanlarındaki tohumları topladı. Botanik uzmanlarının görüşleri doğrultusunda toprağın yüzeyi küreklerle alınıp çuvallara konuldu. Tohumlar bitkinin üreyebileceği başka bir alana taşındı. Tohumların konulduğu alan ise çitlerle çevrilerek korumaya alındı. \"BAŞKA BİR ALANA TAŞIYACAĞIZ\" Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç, \"Belen Bezelyesi dünyada sadece Kumluca bölgesinde yetişen bir türdür. Bu türün korumaya alınması amacıyla 250 metrekarelik alanda toprak sıyırma çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sebebi, Karayollarının Kumluca-Antalya karayolunda yapacağı yol genişletme çalışmasıdır. Yapılacak olan çalışmanın Belen Bezelyesi\'nin yayılım alanını da kapsamasıdır. Bu alandaki türün koruma altına alınması amacıyla yüzeysel sıyırma yaparak yine aynı atmosferde başka bir alana taşıyacağız. Bu şekilde yetiştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz\" dedi. HARRİNGTON GEÇEN YIL ZİYARET ETTİ Türü keşfeden İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington, geçen yıl mayıs ayında bölgeye gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Harrington, bitki tohumlarının geçmiş yıllarda İngiltere\'ye götürülerek burada çiçekçilerde bahçe ve süs bitkisi olarak satıldığını aktarmıştı.