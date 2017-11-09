T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Belen Bezelyesi koruma çalışması

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,(DHA) KUMLUCA Belediyesi bölgedeki endemik Belen Bezelyesi'nin korunması için çalışma başlattı

09 Kasım 2017 22:03

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,(DHA) KUMLUCA Belediyesi bölgedeki endemik Belen Bezelyesi\'nin korunması için çalışma başlattı. Karayolu çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi tohumları ekipler tarafından alınarak çevresi çitle çevrilen korunan bir alana götürüldü. Kumluca- Antalya karayolunda genişletme ve güzergah değişikliği çalışması başlatıldı. Yol çalışmalarının bazı bölümleri ilçeye bağlı Belen Mahallesi ve çevresinde yetişen endemik bir tür olan ve İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington\'un 1987 yılında keşfettiği Belen Bezelyesi\'nin (Lathyrus Belinensis) doğal yetişme alanlarına rastlaması dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından koruma çalışması yapıldı. TOHUMLAR BAŞKA ALANA TAŞINDI Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi\'nin doğal yetişme alanlarındaki tohumları topladı. Botanik uzmanlarının görüşleri doğrultusunda toprağın yüzeyi küreklerle alınıp çuvallara konuldu. Tohumlar bitkinin üreyebileceği başka bir alana taşındı. Tohumların konulduğu alan ise çitlerle çevrilerek korumaya alındı. \"BAŞKA BİR ALANA TAŞIYACAĞIZ\" Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç, \"Belen Bezelyesi dünyada sadece Kumluca bölgesinde yetişen bir türdür. Bu türün korumaya alınması amacıyla 250 metrekarelik alanda toprak sıyırma çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sebebi, Karayollarının Kumluca-Antalya karayolunda yapacağı yol genişletme çalışmasıdır. Yapılacak olan çalışmanın Belen Bezelyesi\'nin yayılım alanını da kapsamasıdır. Bu alandaki türün koruma altına alınması amacıyla yüzeysel sıyırma yaparak yine aynı atmosferde başka bir alana taşıyacağız. Bu şekilde yetiştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz\" dedi. HARRİNGTON GEÇEN YIL ZİYARET ETTİ Türü keşfeden İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington, geçen yıl mayıs ayında bölgeye gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Harrington, bitki tohumlarının geçmiş yıllarda İngiltere\'ye götürülerek burada çiçekçilerde bahçe ve süs bitkisi olarak satıldığını aktarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCADHA KUMLUCA BelediyesiBelen BezelyesiKarayoluKumluca AntalyaYolBelen MahallesiDr Alan HarringtonBelen Bezelyesi Lathyrus BelinensisKumluca BelediyesiTOHUMLAR BAŞKA ALANA TAŞINDI Kumluca Belediyesi Park

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24