T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Belediyeden Sevgililer Günü kutlaması

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutladı

14 Şubat 2018 20:54

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa çiçek vererek Sevgililer Günü\'nü kutladı. Başkan Sözen, teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin de nikahını kıydı. Manavgat Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda özel bir çekim alanı oluşturdu. Manavgatlıların davet edildiği etkinliğe Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Başkan Şükrü Sözen ve belediye personeli, halka gül dağıtarak Sevgililer Günü\'nü kutladı. Başkan Şükrü Sözen, huzurlu ve mutlu yaşamanın anahtarının sevgi olduğunu söyledi. Sevgi ve barış ortamının kalıcı olmasını sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Sözen, Türkiye\'mizin içinde bulunduğu kritik süreçte insanlarımızın gülmeye, sevmeye, birbirleriyle paylaşım içinde olmalarına ihtiyaç var. Askerlerimiz sınırlarımızda terörle savaşıyor. Biz de insanlarımızın bir nebze olsun yüzlerini güldürelim istedik. Sevgililer Günü vesilesiyle organizasyon düzenledik. Amacımız insanların elini sıkabilmek, insanlarımızın umudunu biraz pekiştirebilmek dedi. Başkan Şükrü Sözen daha sonra Manavgat Irmağı üstündeki bir teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluk dileyen Başkan Sözen, evlilik cüzdanını da geline verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKAN MANAVGATAntalya DHAManavgat Belediye BaşkanıSözenSevgililer GünüBaşkan SözenSemraMurat TetikManavgat BelediyesiCumhuriyet MeydanıManavgatlılarınBelediye BaşkanıBaşkanSevgiSözen TürkiyeAskerlerimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24