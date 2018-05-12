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(Görüntülü Haber) Belediye personeli kazada can verdi

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) Muğla'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü 36 yaşındaki Berkan Dağlı yaşamını yitirdi

12 Mayıs 2018 14:39

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) Muğla\'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü 36 yaşındaki Berkan Dağlı yaşamını yitirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Dağlı\'nın ölümü, kentte üzüntü yarattı. Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Menteşe ilçesi Düğerek Mevkii\'nde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönüne giden Berkan Dağlı yönetimindeki 48 NR 732 otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dağlı\'nın öldüğü belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli olan, evli ve 2 çocuk babası Dağlı\'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kentte üzüntü yaratan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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