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(Görüntülü Haber) Belediye işçisi silindirin altında kalarak öldü

Sait KUZU/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü

23 Nisan 2018 22:18

Sait KUZU/AYVACIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da, Ayvacık Belediyesi\'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü. Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi\'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş\'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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