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(Görüntülü Haber) Belediye Başkanı, kanser hastalarına destek için saçlarını kestirdi

Haber-Kamera Fatih YILMAZTURHAL,(Tokat),(DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kemoterapi tedavisi esnasında kullanıldıkları ilaçların etkisiyle saçları dökülen hastalara destek olmak amacıyla saçlarını kestirdi

10 Şubat 2018 14:28

Haber-Kamera Fatih YILMAZTURHAL,(Tokat),(DHA)TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kemoterapi tedavisi esnasında kullanıldıkları ilaçların etkisiyle saçları dökülen hastalara destek olmak amacıyla saçlarını kestirdi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler geçen hafta verdiği karar ile saçlarını kazıttı. Belediye başkanı olarak çok sık hasta ziyaretleri yaptığını kaydeden Başkan Bekler, Son dönemde kanser hatalarını ziyaret ettim. Gittiğimde ağızları maskeli, saç, sakal ve kaşların dökülmüş olduğunu gördüm. Buna kemoterapi ilaçlarının sebep olduğunu öğrendim. Bundan çok etkilendim. Bundan sonra ikinci bir ziyaretimde böyle bir hasta ile denk geldiğim zaman, hastanın saçlarının dökülmesinden dolayı dışarıya çıkmadığını öğrendim. Kaşlarının ve saçlarının dökülmesi fiziki görüntüsünü etkilediği için insan içine karışmadıklarını söylediler. Bende bundan etkilenerek saçlarımı kazıttım dedi. Onlara destek amacıyla bu fikri geliştirdiğini söyleyen Bekler şöyle devam etti Bu şekilde kemoterapi tedavisi gören hastaların da durumunu anlamış olduk. Empati yapmış olduk. Ne durumda gözüktüğümüzü aynadan görmüş olduk. Bu halimle kemoterapi tedavisi gören hastaları ziyaret edeceğim. Ben bir belediye başkanıyım. Çok yoğun çalışıyorum. Halkın içerisine karışıyorum. Bu halimle halkın içine çıkmaktan çekinmiyorum. Kanser hastalarına \'Siz de tedavisi gördüğünüz zamanlarda halkın içerisine girmekten çekinmeyin\' mesajı vermek işitiyorum.

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