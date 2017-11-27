(Görüntülü Haber) Belediye Başkanı İmamoğlu: Halkın oylarıyla seçilenlerin görevde olmasını dilerdim

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- İSTANBUL\'un Beylikdüzü ilçesinin Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem İmamoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Diyarbakır\'a geldi. İmamoğlu, bölgedeki belediyelerin kayyum ile yönetilmesi ise ilgili \"Halkın oylarıyla seçilen ve orada görev yapması istenilen herkesin bugün görevde olmasını dilerdim\" dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanında bir heyetle Diyarbakır\'a geldi. CHP İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu\'na CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İl Başkanı Mehmet Sayın eşlik etti. Diyarbakırlıların sorunlarının tespiti ve çözümü için kente geldiklerini belirten Başkan İmamoğlu, yapacakları gözlem ve tespitlerle birlikte geliştirmekte oldukları veya hazır olan projeleri paylaşmak amacıyla başlangıç ziyareti yaptıklarını söyledi. Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'yi de yarın anacaklarını belirten İmamoğlu, gazetecilerin bölgedeki belediyeleri yöneten kayyumlar ile ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: \"Kayyum atanması süreciyle yine istifası istenerek görevinden alınma süreci, tabii bunların her birisi demokratik olmayan, ne yazık ki ülkemizde yaşanmasını istemediğimiz hal ve durumlar. Süreçteki iktidar belediye başkanları için söylüyorum. Eğer bir kusuru bir ya da yanlışı varsa, topluma bir yanlışı varsa, bunun yargılama süreci vardır, teftiş süreci vardır, daha doğrusu kanunun hükmettiği süreçler vardır. Bunlar işletmeliydi. Kaldı ki bunların hiçbiri dahi konuşulmadan bir kayyum atanma süreci yaşanıyor. Bu bölgede, tabii bundan memnun olmamız diye bir şey düşünülemez. Halkın oylarıyla seçilen ve orada görev yapması istenilen herkesin bugün görevde olmasını dilerdim.\" CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Türkiye\'nin neredeyse nüfusunun yüzde 50\'sine yakınının seçtikleri belediye başkanları tarafından yönetilmediğini söyledi. Bölgede yaklaşık 85 belediye başkanının görevden alındığını ve yerlerine kayyum atandığını kaydeden Tanrıkulu, şöyle dedi: \"Kayyumla ilgili yasa aslında darbe girişiminden önce Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir torba yasayla parlamentonun gündemine taşındı. Kayyumla ilgili yasa, yerel yönetimlere kayyum atanmasına ilişkin yasa taşındı ancak CHP, MHP ve HDP\'nin ortak direnciyle ve muhalefetiyle torba yasadan çıkarıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çıkardı ve o torba yasa yasallaştı. 15 Temmuz darbe girişimini, Adalet ve Kalkınma Partisi antidemokratik yönetimi için bir fırsat saydı, OHAL ilan etti. OHAL ile birlikte KHK\'ler ile Türkiye\'yi yönetmeye başladı. Çıkardığı ilk KHK\'de parlamentonun kendi iradesiyle reddettiği, kabul etmediği belediyelere kayyum atama yasasını KHK\'nin içine soktu. Tamamen antidemokratiktir, tamamen halkın iradesinin gasp edilmesidir. Nasıl İstanbul, Ankara\'da zorla istifa etme antidemokratik ise burada görevden alma da antidemokratiktir. Fakat orada şu yapıldı; meclis üyelerinden bir belediye başkanı seçildi ama burada o bile yapılmadı. Kaymakamlar veya valiler, vali yardımcıları kayyum olarak atandı. Bu tamamen halkın iradesinin gasp edilmesidir.\" CHP\'li heyet daha sonra Sur\'daki esnaflaı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.