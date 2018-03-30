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(Görüntülü Haber) Belçika'da öldürülen anne ile kızı Giresun'da toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- BELÇİKA’nın Herstal kentindeki evlerinde geçen hafta cumartesi akşamı bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulunan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), memleketleri Giresun’un Ülper köyünde toprağa verildi

30 Mart 2018 19:05

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- BELÇİKA’nın Herstal kentindeki evlerinde geçen hafta cumartesi akşamı bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulunan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), memleketleri Giresun’un Ülper köyünde toprağa verildi. Belçika’daki otopsilerinin ardından Emine ve annesi Fatma Yağmur’un cenazeleri Giresun’un Ülper köyüne getirildi. Anne ve kızı için öğlen vakti kılınan cenaze namazına Emine Yağmur’un eski eşi Ural Aydın da katıldı. Cenazeye katılan yakınları anne ve kızın ardından gözyaşı döktü. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra anne ve kızı aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi. ANNE VE KIZI BIÇAKLANMIŞTI Giresun’un Ülper köyü nüfusuna kayıtlı Emine Yağmur, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek, Belçika’ya yerleşti. Aydın\'dan 5 yıl önce boşanan genç kadın, annesi Fatma Yağmur’la birlikte bu ülkede yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce tanıştığı Beytullah Altıner ile ilişki yaşamaya başladı. Hamile kalan Emine Yağmur, kız çocuğu dünyaya getirdi ancak ikilinin arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Emine Yağmur, anlaşmazlık yaşadığı Beytullah Altıner’den ayrıldı. Kızını görmeye gelen Beytullah Altıner, iddiaya göre, genç kadını kadına şiddet uygulayıp, ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Beytullah Altıner, Emine Yağmur\'a ‘Sizi öldürmek farz oldu’ mesajını gönderdi. ANKARA’DA TESLİM OLDU Beytulah Altıner, Emine Yağmur’dan olan kızını, eski eşinin evine getirdi. Beytullah Altıner’in eski eşi, durumdan şüphelenince Emine Yağmur’un boşandığı eşi Ural Aydın’a yaşananları anlattı. Ural Aydın, Belçika polisi ile birlikte 24 Mart Cumartesi gittiği evde, anne ile kızın cansız bedenlerini gördü. Anne- kızın bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Beytullah Altıner, olaydan sonra geldiği Türkiye’de Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği\'ne başvurarak teslim oldu.

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