(Görüntülü Haber) Behice tezye ile kızı 27 yıldır onlara yiyecek taşıyor; İstanbul'un ortasını kuş cennetine çevirdiler (3)

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) EYÜPSULTAN’da yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı 63 yaşındaki Behice Durçetin ile 42 yaşındaki kızı Mürüvvet Durçetin yaz- kış, yağmur-çamur demeden 27 yıldır bir gün bile aksatmadan sokak hayvanlarını besliyorlar. Eyüpsultan\'da Postane semtinde oturan Behice Durçetin eşi öldükten sonra kızı Mürüvvet Durçetin ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 27 yıldır aralıksız sokak hayvanlarını besleyen anne ve kızı, yanlarında götürdükleri el arabasıyla fırın ve lokantalardan topladıkları yiyecekleri poşetlere koyup, gün ağarmadan sokakta yaşayan hayvanlara veriyorlar. Behice Durçetin ile kızı Mürüvvet Durçetin’in Eyüpsultan sahiline sabah 09.00 sıralarında gelerek kaz, ördek, martılar, kedi ve köpyeklere yiyecekler veriyorlar. Anne ve kızın, hayvanları beslerken duydukları mutluluk yüzlerinden okunuyor. Anne ve kızı sahile gelmeden önce deniz yüzeyindeki martılar, kaz ve ördekler gruplar halinde yiyeceklere uçarken ilginç görüntüler oluşuyor. BABAM 1990’DA ÖLDÜ BANA GEÇTİ Sokak hayvanları besleme alışkanlığının babasının vefatından sonra başladığını ifade eden Behice Durçetin, “Babam beslerdi seneler önce, sokaktaki kedilere köpeklere bakardı. Burada karşıda (Sütlüce) mezbaha vardı. Mezhahadan mancacılar (Kedi köpek yiyeceği satan) gelirdi. Manca satarlardı kalınbağırsak haşlaması dediğimiz mahalle aralarında paketi 1 liraydı o zaman. Babam beslerdi. Ben o zaman hayvan sevmezdim. Babam 1990’da öldü ondan sonra bana geçti. Hayvanlara adadım kendimi . İlk önce kedi bakmaya başladım, acıdım. Bir, iki üç daha çok vermeye başladım. Balat’a götürüyorum İslambey’e götürüyorum kedilere bakıyorum. Sadece Eyüp değil civarı değil her tarafa götürüp veriyorum. Paramla da alıp veriyorum bazen hayırsever tanıdıklar alıp veriyorlar.” diye konuştu. SABAH 04.00 KALKIYORUZ Kızı Mürüvvet ile birlikte sabah 04.00’de kalktıklarını söyleyen Behice Durçetin, “Fırınları dolaşıyorum cami çıkışı lokantaları dolaşıyorum. Lokantalardan kalan pilav falan varsa onları alıyorum. Pilavları kedilere veriyorum. Yemek artıklarını papara yapıyorum veriyorum.” dedi. 27 YILDIR AKSATMADAN GELİYORUZ 27 yıldır aksatmadan sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden anne Durçetin, “Her gün çıktım. Hastalandım ama hasta hasta çıktım yine. \'Aç kalırlar\' diye vicdanım el vermiyor. Ben daha çayımı içmedim, kahvaltımı yapmadım. Bunları doyurduktan sonra oturup çayımı içerim. Ondan sonra oturup işimizi yaparız” dedi. HAYVANLAR ‘BİZE YARDIM EDİN’ DİYEMİYORLAR Anne Durçetin, vatandaşları da daha duyarlı olmalarını gerektiğini söyleyerek,“Yiyecek versinler zarar vermesinler iyi baksınlar. Hayvanlar insanlardan daha zavallı, dilleri yok onların. İnsan insana yardım edebiliyor. Hayvanlar konuşamıyor. Hayvanlar ‘bize yardım edin’ diyemiyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bir kap su koysunlar. Yemek artıklarını koysunlar poşetleyip çöpe atmasınlar. Çöpe atıyorlar, yedirmiyorlar hayvanlara. Bakan var, bakmayan var. Seven var sevmeyen var. Daha duyarlı olmak lazım “ dedi. ALLAH’A DUA EDİYORUZ KEŞKE FAZLA KAR YAĞMASA Bazı insanların hayvanlara çök kötü davrandığını ifade eden kızı Mürüvvet Durçetin ise bazı insanların hayvanlara kötü davranmasından yakınarak, “Tekmeyle kovalıyanlar var. Hayvanlara yardımcı olsalar. Kedi kulübeleri koysalar. Bütün kediler kışın üşüyorlar kucağımıza geliyorlar. Her gün kar - kış demeden geliyoruz. Arabayı birgün çekemedik. Kar toplanıyor tekerleğine... Arabayı bırakıp, sırtımıza çuvalları alıp geldik. Gelmesek insanın içi açıyor gelsek zor yürüyorsun sanki ayağımıza bir şey bağlı sanki. Allah’a dua ediyoruz keşke fazla kar yağmasa şu hayvanlar için. “ diye konuştu.