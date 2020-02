(Görüntülü Haber) Bedri Baykam'ın ‘Son On Yıldan Seçki' sergisi Kiev'de açıldı

Sonat Kerem Deniz Berktay / Kiev, 9 Mart (DHA) - Bedri Baykam\'ın \'Son On Yıldan Seçki adlı sergisi Kiev\'de Ukrayna Ulusal Sanatlar Akademisi\'nde açıldı. Ünlü ressam Bedri Baykam, 138\'inci kişisel sergisi için Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'e geldi. Bedri Baykam\'ın eserlerinin sergilendiği \'Son On Yıldan Seçki\' sergisinin açılışına Ukraynalı ve Türk sanatseverler ilgi gösterdi. Ukrayna Ulusal Sanatlar Akademisi\'ndeki açılışa Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de katıldı. DHA\'nın sorularını yanıtlayan Baykam, \'1963\'den beri dünyanın değişik yerlerinde sergiler açıyorum. Sergileri en çok açtığım yerler Paris, Londra, New York, Ankara, İstanbul, Berlin gibi ana sanat metropolleri. Ama dünyanın farklı ülkelerine de eserlerimi taşımaya gayret ediyorum. Kiev, Ukrayna çok önemli bir kültür. Her ne kadar Avrupa metropol aksının içinde görülmese de, Rusya, Ukrayna, çok köklü kültürlere sahip ve sanata çok değer veren ülkeler. Daha önce iki kere geldiğim Kiev\'de, Ulusal Akademi\'den bu daveti alınca, bu sergiyi son bir yılda yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirdik dedi. Çağdaş Türk sanatını Ukraynalılara tanıtmak istiyoruz diyen Baykam, sözlerini şöyle sürdürdü: \'Dev boyutlu eserlerin yurt dışına konteynerlerde çıkması, kitaplar, kataloglar, tercümeler? Her yurt dışı sergisi bir büyük emek birikimidir. Bugün son 10 yılımdan seçilmiş eserler Ukraynalı sanatseverlerle bir araya geliyor. \'Tarihin Röntgencisi\', \'Boş Çerçeve\', \'Lenticular\', \'Dört Boyutlu İşler\' serileri arasından seçilmiş en çarpıcı eserlerimden bu sergiyi oluşturduk. Böylece çağdaş Türk sanatının hangi noktada olduğunu Ukraynalılar görmüş olacak. Hedefimiz ayrıca, Ukrayna\'da önümüzdeki yıl, çağdaş Türk sanatından, 20-25 sanatçıdan oluşacak bir seçkiden sergi düzenlemek. Ukraynalıların Türk çağdaş sanatının geniş anlamda çehresiyle de tanışmalarını amaçlıyoruz. Bütün bu çabaların Türkiye ve Ukrayna arasındaki kültürel, sanatsal, insani diyaloğu güzel şekilde geliştireceğine inanıyoruz. \"Kiev, bulvarlarıyla, eski binalarıyla, müzeleriyle, insanlarının nezaketiyle, uygarlığıyla çok etkileyici bir yer. Birçok değişik ülkelerden insan, ?Ben burada yaşamayı tercih ediyorum, ben burada yaşamayı seçtim. Burası harika bir yer, insanları çok güzel, çok mutlu? diyor. Sonradan Kievli olan da sayısız insana rastladım. Güzel insanlara sahip, tarihi ve derin bir kimliği olan bir ülke. Ülkeler arası ilişkilerde kültürel yönlerin bazen unutulabildiğini belirten Büyükelçi Tezel ise, Bu nedenle, bu tür kültürel paylaşımlar bizi mutlu ediyor. Son birkaç yılda birkaç Türk sanatçımız Kiev\'e geldi. Şimdi de Sayın Baykam, Ukrayna Ulusal Sanat Akademisi\'nin davetiyle bu sergiyi gerçekleştiriyor. Bedri Baykam, Türkiye\'nin en değerli sanatçılarından biri dedi. Bedri Baykam: Ukrayna\'yla sanat köprüsü kurmayı planlıyoruz Baykam, iki ülke arasında kültür ve sanat alanında da ilişkilerin yoğunluşması gerektiğini belirtti. Türkiye\'yle Ukrayna arasında son yıllarda devlet düzeyinde ilişkilerin geliştiğini, siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkilerin yoğunlaştığını belirten Bedri Baykam, diğer taraftan ilişkilerin kültür ve sanat boyutunun ikinci planda kaldığını söyledi. İki ülke arasında sanatçılar arasında da bir işbirliği ve diyaloğun olması gerektiğini belirten Bedri Baykam, bu çerçevede, önümüzdeki yıl Türkiye\'den Ukrayna\'ya 20-25 sanatçının gelerek çağdaş sanatlar sergisinin açılmasını planladıklarını, bunun ardından Ukraynalı sanatçıları Türkiye\'ye davet edeceklerini ve iki ülke sanatçıları arasındaki bu ilişkiyi, kalıcı hale getirmeyi planladıklarını belirtti. Kiev\'de Bedri Baykam\'ın \'Son On Yıldan Seçki\' sergisi 7 Nisan tarihine kadar Ukrayna Ulusal Sanat Akademisi\'nde görülebilir.