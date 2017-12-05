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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Bedia Akartürk'ten Burdur'da konser

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) TÜRK Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Burdur'da konser verdi

05 Aralık 2017 13:46

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) TÜRK Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Burdur\'da konser verdi. Akartürk, 55 yıldır halkın sevgisiyle sahnedeyim. Halkın sevgisi olmasa 55 sene sahnede olabilir miydim dedi. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Topluluğu\'nun düzenlediği konserde sanatçı Bedia Akartürk sahne aldı. MAKÜ Konferans Salonu\'ndaki konser öncesinde konuşan Kültür Sanat Topluluğu Danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar, Türküler Türk\'ü anlatır. Türküler hep bizi anlatır. Bizim değerlerimizi anlatır. Bedia hanım Türkiye\'nin sanat ve ses anlamında bir numarası dedi. Bedia Akartürk, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede hem izleyicilerle sohbet etti hem de sevilen türkülerini seslendirdi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı konser sonunda Raşit Acar tarafından Bedia Akartürk\'e plaket takdim edildi. Bedia Akartürk, 55 yıldır halkın sevgisiyle sahnedeyim. Halkın sevgisi olmasa 55 sene sahnede olabilir miydim Halkın sevgisini kazanmak çok zordur. \'Bizim Bedia\'mız\' dedirtmek kolay değil dedi.

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