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(Görüntülü Haber) Bedensel engellilerin dansı alkışlandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- I

30 Aralık 2017 19:28

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası, renkli dans gösterileriyle büyük ilgi gördü. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası\'na 10 sporcu katıldı. Şampiyona, bireysel ve çiftler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yarıştığı tek spor dalı özelliği taşıyan yarışmada, dansçıların performansları ayakta alkışlandı. PARALİMPİK OLİMPİYATLARA KATILAMADI Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon bünyesinde 18 aktif spor dalı olduğunu, bunlardan birinin de tekerlekli sandalye dans branşı olduğunu söyledi. Uztürk, \"Bu yıl şampiyonanın ikincisini düzenliyoruz. Bu spor dalını yeni bünyemize kattık. Ancak henüz paralimpik olimpiyatlarda yarışma şansı bulamadık. 2024\'e kadar da yarışma şansımız görünmüyor\" dedi. Arif Ümit Uztürk, bu dalın gelişmekte olan spor dallarından biri olduğunu söyledi.

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