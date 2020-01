(Görüntülü Haber) Bebekler emekleme yarışında

BİLECİK,(DHA) BİLECİK Belediyesi tarafından 07-12 aylık bebekler arasında düzenlenen \'Küçüçüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm\' adlı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinliğe 30 çocuk katıldı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı konuşmada Bilecik Belediyesi tarafından güzel ve anlamlı bir yarışmanın düzenlendiğini, belediyeciliğin insanların doğumdan ölüme kadar her safhasında olduğunu söyledi. Yağcı şöyle davam etti: \"Çocuklarımıza doğduklarında Bilecik Belediyesi olarak\' hoş geldin hemşerim\' diyerek, hemşerilik beratı vererek onları ziyaret ediyoruz. Sünnetlerine, özel günlerine, doğum günlerine gidiyoruz ama gerçekten bu yaştaki çocuklara ilişkin olarak böyle bir projeyi bu zamana kadar gerçekleştirmemiştik. Acaba aileler açısından ve çocukların psikolojisinde de sıkıntıya girmeden ne olabilir diye düşündük biz de. Çocukların hayatında güzel bir anı olacak. Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm projesi kapsamında yarışması düzenledik. Sağ olsunlar ailelerimiz bizlere inandı ve güvendi güzel bir katılım gösterdi. Birlikte çocuklarımız eğlendiler ve hayatlarının bu başlangıcında tatlı bir rekabeti de yaşadılar tabi aileler de o rekabeti yaşattılar. Ama bizim çocuklarımızın her biri gönüllerimizin şampiyonu ve her birini de şampiyon olarak görüyoruz. Tabi bu tatlı rekabet içerisinde de ailelerin mutluluğunu da görmek bizleri de yönetici olarak mutlu ediyor.\"07-12 ay arası çocuklar arasında gerçekleştirilen emekleme yarışmasında Emre Kaplan 1\'inci, Hatice Nur Gündüz 2\'nci, Eylül Asel Kolat da 3\'üncü oldu. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye de gram altın verildi.