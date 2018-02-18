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(Görüntülü Haber) Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'dan Suudi Arabistan’a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 uyuşturucu hap ele geçirildi

18 Şubat 2018 02:49

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'dan Suudi Arabistan’a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Suudi Arabistan’a bir kolide uyuşturucu gönderileceğini belirledi. Savcılık talimatıyla kargoya baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurtdışı kargo bölümünde Suudi Arabistan’a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş 23 bin 55 uyuşturucu hap buldu. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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