(Görüntülü Haber) Bebek arabası hırsızını güvenlik kameraları yakalattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da apartmanlara girerek kapı önlerine bırakılan bebek arabalarını çalan 39 yaşındaki Nizayi Karadal, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı. Karadal ifadesinde, bebek arabalarını kolay satabildiği için çaldığını söyledi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi güven tim ekipleri merkez Karatay İlçesi\'ndeki 3 apartmanda çeşitli zamanlarda görülen bebek arabası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan Niyazi Karadal olduğunu belirledi. Polis, Karadal\'ı dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Karadal, ifadesinde bebek arabalarını çaldıktan sonra ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere 30 TL\'ye sattığını bunlara kolay müşteri bulabildiğini söyledi. Karadal\'ın sorgusu sürüyor.