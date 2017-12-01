(Görüntülü Haber) Bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisini bıçaklayıp öldürdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, 9 aylık bebeğini boğmaya çalışıp, hastanelik ettiğini iddia ettiği sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker\'i 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, sanayide esnaflık yapan eşi M. E.\'den (38) 2 yıl önce boşandı, ancak birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce Emir ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aysel Eshme, yaklaşık 2 ay önce de M.E.\'yi terk edip, Ümit Göker ile ilişki yaşamaya başladı.



Eshme, dün akşam, boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir bebek ile birlikte yaşadığı sevgilisi Göker\'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde minik Emir\'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan minik bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Ümit Göker serbest bırakıldı.



HEM KOVALADI HEM DE 7 YERİNDEN BIÇAKLADI



Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte bugün polis merkezine giderek Ümit Göker\'in durumu hakkında bilgi aldı, ardından da çocuklarını görmek için hastaneye gitmek için yaya olarak yola çıktı. Bu sırada Göker, Aysel Eshme\'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ümit Göker, otomobille ikilinin yanlarına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Aysel Eshme arasında tartışma çıktı. Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker\'i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



\'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ\'



Olay sonrası gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin \'Niçin öldürdünüz?\' sorusuna gözyaşları içerisinde, \'\'Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım\" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Aysel Eshme\'nin sorgusu sürüyor.