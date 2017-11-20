(Görüntülü Haber) BBP Genel Başkanı Destici: Seçim barajı sıfır olması lazım

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye bu yüzde 10\'luk seçim barajı ayıbını daha ne kadar taşıyacak? Şimdi bakıyoruz 7 mi olsun? 5 mi olsun? 3 mü olsun? Niye olsun kardeşim? Sıfırı niye dillendirmiyorsunuz. Almanya\'da bir oy boşa gitmiyor. Bizde milyonlarca oy çöpe gidiyor. Barajın sıfır olması lazım\" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir\'de partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye\'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeden destek görmediğini söyleyen Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Türkiye terörle mücadelede kendi göbeğini kendi kesmek gibi bir problemle, zorunlulukla, gerçekle, adına ne derseniz deyin karşı karşıyadır. Ne Amerika\'dan ne Rusya\'dan ne İsrail\'den ne batının herhangi bir ülkesinden samimi bir destek bugüne kadar görmemiştir bundan sonra da görmeyi beklemek hayal ötesi bir şeydir. Türkiye bu gerçeğe göre şuanda terörle mücadelesini ve dış politikasını yürütüyor. Türkiye çok kararlı adımlar atıyor. Ve bu adımlar tabi ki Amerika birleşik Devletleri\'nin ve onu destekleyen emperyal güçlerin hoşuna da gitmiş değil. Dolayısıyla Türkiye\'nin PYD, YPG\'ye karşı Suriye ve Irak\'taki bölücü örgütlere karşı göstermiş olduğu net tavrın faturasını Türkiye\'ye farklı şekillerde ödetmenin hesapları içinde olduklarının da, işte ABD\'deki garabet diyebileceğimiz bir takım hukuki süreçlerden, işte en son NATO\'da yaşana kepazelikten, rezaletten de çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz ve anlamaktayız. NATO\'daki hadise bir teknisyenin hatası olarak görünemez ve değerlendirilemez. Ya da sadece o teknisyeni işten atmakla ve Türkiye\'den kuru bir özür dilemekle bunun üstü kapatılamaz. NATO Genel Sekreterine kadar bu işin içinde olan herkes hesabını vermelidir.\"



\'GÜNDEMDE UYUM YASALARI OLMALI\'



2019 seçimlerinin Türkiye\'nin şu an gündemine girmiş vaziyette olduğunu ifade eden Destici, \"BBP olarak bunu erken bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye\'nin problemleri var bunları konuşmak ve çözüm aramak gerekir. Yeni sisteme eski sistemin yasalarıyla oluşturamayız. Eski seçim kanunuyla yeni sistemi işler hale getiremeyiz. Bizim gündemimizde uyum yasaları olmalı\" dedi.



\'MİLYONLARCA OY ÇÖPE GİDİYOR\'



Seçim barajının tamamen kaldırılarak sıfır olmasını da isteyen BBP Lideri Mustafa Destici şöyle konuştu:



\"Türkiye bu yüzde 10\'luk seçim barajı ayıbını daha ne kadar taşıyacak? Şimdi bakıyoruz 7 mi olsun? 5 mi olsun? 3 mü olsun? Niye olsun kardeşim. Baraj niye olsun? Sıfırı niye dillendirmiyorsunuz. Yeni sistemle birlikte artık yönetimde istikrar sağlanmış vaziyette. Temsil adaletini güçlendirmek lazım. Almanya\'da bir oy boşa gitmiyor. Bizde milyonlarca oy çöpe gidiyor. Vatandaşın tercihi. Buna ne hakkınız var? Dolayısıyla barajın sıfır olması lazım. Seçim işbirliklerini önündeki engellerin kaldırılması ve seçim ittifaklar yasal hale getirilmesi lazım. Avrupa\'da bu böyle. Bu uzlaşma kültürünü de geliştirir. Birlik şuurunu da yükseldir.\"



23.28. Terör dışında Türkiye\'nin problemlerinin olduğunu ifade eden Destici, \"Bu taşeron işçilere verilen kadro sözü hala niye yerine getirilmiyor? Ne bekleniyor? Yine yıl sonu geldi. Asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeye mahkum edilmiş bir vaziyetteler.\"



\'HALA EVET HAYIR\'DA TAKILI KALMIŞLAR\'



Bir gazetecinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili yönelttiği soruyu da yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:



\"Dün Meral Akşener\'i Tekirdağ\'da dinledik, basına yansıyan kadarıyla. Hala \'Evet\', \'Hayır\'da takılı kalmışlar. Hayır bloku ile yürümek istediğini ifade ediyor açık ve net bir şekilde. Şayet seçimleri kazanırlarsa tekrar eski sisteme döneceklerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ya da partisinden birini aday yapacaklarını, eğer seçimler ikinci tura kalırsa da, ikinci tura kendisi kalırsa kendisinin Hayır bloku tarafından destekleneceğini, yok başka birisi kalırsa da \'Hayır\' diyenler içerisinde onu destekleyeceklerini bugünden ilan etti. Dolayısıyla ben bunu şahsen doğru bulmadım. Çünkü neden? Çünkü Türkiye\'nin bu evet- hayır bloklaşmasından çıkması lazım. Bizim ayrışmaya değil birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye\'nin evet- hayır ayrışmasından kurtulması lazım.\"



