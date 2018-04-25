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(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'daki lüks sitede korkunç olay

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa'da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadın 12

25 Nisan 2018 15:26

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa\'da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadın 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulundu. 

Olay sabah saatlerinde Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks sitenin 12. katında meydana geldi. Site sakinleri sabah uyandıklarında balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördü. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler gerçeği anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, cesede ulaşılması için siteye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi. Polis ekipleri intihar ettiğinden şüphelendiği genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, polis ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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