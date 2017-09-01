(Görüntülü Haber) BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Yüksel KOÇ İstanbul DHA



Kurban Bayramı\'nın birinci gününde İstanbul\'un yolları boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasının gün içinde yüzde 17\'lere kadar düştüğü görüldü.



Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren başlayan Bayram tatilinin ardından İstanbul yollarında alışılmışın dışında bir tenhalık gözleniyor. Kurban Bayramı\'nın birinci gününde ana yollarda araç yoğunluğu gözlenmiyor. D-100 karayolu Maltepe mevkiinde akıcı bir trafik var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da trafik akıcı. Ancak bazı noktalarda yine birikmeler yaşanıyor. Birikmenin yaşandığı noktalardan birisi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Köprünün Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu girişlerinde her zaman ki kadar olmasa da trafik oluştu.





\"KEŞKE HER GÜN BAYRAM OLSA AMA ÜÇ GÜN SONRA TRAFİK YENİDEN BAŞLAR\"



Gebze-Harem seferi yapan bir minibüs şoförü yolların boşluğu nedeniyle sefer süresinin kısaldığını belirterek, \"Şu anda trafik rahat. İstanbul boşaldı. Gebze\'den Harem\'e normalde bir buçuk saat olan seferim bir saate kadar düştü. Yollar bomboş. Normalde iki saati bulan akşamüstü seferlerimiz bir saate kadar düştü\" diye konuşurken Maltepe Köprüsü altında müşteri bekleyen bir taksici, \"Yollardan gayet memnunum. Bomboş yollar. Keşke her gün bayram olsa ama üç gün sonra trafik yeniden başlar\" dedi.