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(Görüntülü Haber) Bayramiç'te okulda pompalı tüfek paniği

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, A

24 Kasım 2017 20:39

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, A.K. (42), velayeti annelerinde olan 2 çocuğuyla görüşmesine izin verilmeyince okudukları Mustafa Kemal İlkokulu\'nun bahçesinde rastgele 2 el ateş edip, kaçtı. Şans eseri ölen ve yaralanın olmadığı olayda, bahçedeki öğrenciler ve veliler panikle kaçışırken, polis A.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bayramiç\'te oto tamirciliği yapan A.K., bugün saat 14.30 sıralarında, Mustafa Kemal İlkokulu\'na gelerek, velayeti eski eşinde olan iki çocuğunu görmek istedi. Ancak, okul görevlileri çocukların velayetinin annesinde olması nedeniyle buna izin veremeyeceklerini belirtince, kısa süreli tartışma yaşandı. A.K., tartışmanın ardından okuldan ayrıldı. Okulun çıkış saati olan 15.00 sıralarında tekrar okulun bahçesine gelen A.K., elindeki pompalı tüfeği rastgele iki el ateşledi. Silah sesi üzerine, okul bahçesindeki öğrenciler ile bir grup veli, neye uğradıklarını şaşırıp, panik içinde kaçışırken, A.K., suç aleti tüfeği olay yerine atıp kaçtı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde buldukları suç aleti pompalı tüfek ile iki boş fişeğe incelenmek üzere el koydu. Polis, olayla ilgili bazı öğrenciler ile okul yöneticilerini ifadelerine başvurdu. Olayın duyulmasının ardından okula gelen veliler, çocuklarını alarak ayrıldı. A.K.\'nin görmeye geldiği iki çocuğu, okula çağırılan annelerinin eşliğinde evlerine bırakıldı. Soruşturma başlatan polis, kaçan A.K.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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