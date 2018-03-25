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(Görüntülü Haber) Bayramiç'te develer Mehmetçik yararına güreştirildi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde develer, sağanağa rağmen Mehmetçik Vakfı yararına güreştirildi

25 Mart 2018 22:35

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde develer, sağanağa rağmen Mehmetçik Vakfı yararına güreştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı.

Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği’nin düzenlediği, Bayramiç Belediyesi’nin de destek verdiği deve güreşleri, Mehmetçik Vakfı yararına yapıldı. İlçede, 20 gün önce gerçekleşmesi planlanan, fakat havanın yağışlı olması nedeniyle bugüne ertelenen deve güreşlerine, değişik bölgelerden 60 deve getirildi. Ancak, bugün de sağanak etkili oldu. Develer arenada yağmur altında güreşti, izleyenler ise şemsiyeleriyle seyretti. Sağanağa rağmen, yaklaşık 2 bin kişi deve güreşlerini izlemeye geldi. Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan da izleyiciler arasında yer aldı.

Deve güreşinin yapıldığı arena alanı girişine Bayramiç Belediyesi tarafından, ‘Mehmetçik Vakfı’ yazılı bağış kutuları konuldu. Vatandaşlar, arenaya girerken gönüllerinden kopan miktarda bağış yaparak, güreşleri izledi. Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen deve güreşleri için arenanın çevresi Bayramiç Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlar, aralıklarda etkili olan sağanağa rağmen, develerin nefes kesen güreşlerini büyük bir heyecanla izledi.
 

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