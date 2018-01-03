(Görüntülü Haber) Bayramiç'te beşiz doğuran koyun şaşırttı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, Cahit Gezgin\'in 4 yaşındaki Sakız cinsi koyunu, bir batımda beşiz doğurarak şaşkınlık yarattı. Bayramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı köyünde, dededen kalma küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işini 10 yıldır devam ettiren Cahit Gezgin\'in (35) Sakız cinsi koyunu, bir batımda 5 yavru dünyaya getirdi. Yavruların hepsini birden doyurmakta zorlanan koyunun yardımına sahibi yetişti. Anne, 2 yavrusunu emzirerek büyütürken, Gezgin ise diğer üç yavruyu kendi elleriyle besliyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Cahit Gezgin, 150 koyunu bulunduğunu, birinin 5 yavru birden dünyaya getirmesiyle hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadığını söyledi. Beşiz doğumun ender bir olay olduğunu belirten Cahit Gezgin şöyle konuştu: \"Dededen kalma bu hayvancılık işini yapıyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Bir koyunun beşiz doğurduğunu ilk defa gördük. Annesi şuanda iki yavruyu emziriyor. Diğer 3 yavruya ise ben annelik yapıyorum. Diğer anaç koyunlardan aldığımız sütü biberonla yavrulara içirip karınlarını doyuruyorum.\"