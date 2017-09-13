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(Görüntülü Haber) Bayramı ülkelerinde geçirip dönen Suriyelilerin sayısı 15 bine ulaştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor

13 Eylül 2017 15:54

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler\'in Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor. Bayramlaşmak için Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den, 14 bin 740\'ı yeniden Türkiye’ye döndü. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak yerleştikleri Türkiye’nin çeşitli kentlerinde barınan Suriyeli 53 bin 798 sığınmacı, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için Kilis Valiliği\'nin izniyle 15- 30 Ağustos tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti. Bayramı vatanlarında kutlayan Suriyelilerin yeniden Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor. Dönüş yolundaki Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Halep\'in Azez İlçesi\'nde bulunan Esselame Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Eşyaları ve üst aramaları yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyaret kartlarını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de barındıkları şehirlere gidiyor. 15 Ekim\'e kadar sürecek dönüşler kapsamında bugüne kadar 14 bin 740 Suriyeli\'nin yeniden Türkiye\'ye geldiği belirtildi.

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