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(Görüntülü Haber) Bayram öncesi gingerli ekipler görev başında

Nilüfer DEMİR , BODRUM / BODRUM(Muğla) , DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önemleri arttırıldı

26 Ağustos 2017 20:31

Nilüfer DEMİR , BODRUM / BODRUM(Muğla) , DHA) MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önemleri arttırıldı. Trafik önlemlerinin yanı sıra asayiş olayları açısından plajlar ve yürüyüş alanlarında da gingerli ekipler, göreve başladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili ile bölgede yoğunluğun artmasıyla güvenlik önlemleri de arttırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için ekipler, yol kenarlarındaki kontrol noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Yol kenarlarına da tatilcilerin hız yapmasını engellemek amacıyla jandarma arabası levhaları yerleştirildi. GİNGERLİ JANDARMALAR GÖREVE BAŞLADI Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü ve Gümüşlük Mahallelerinde sahil, liman ve yürüyüş yollarında gingerli ekipler göreve başladı. Tatilcilerin ve turistlerin yoğun olarak bulunacağı yerlerde, 2\'şer gingerli jandarma devriye görevi gerçekleştirdi. Bayram süresince de önlemlerinde en üst seviyede tutulacağı belirtildi.

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