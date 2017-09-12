(Görüntülü Haber) Baykal'dan iddia: Kasım 2018'de millet karar alacak

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019\'da yapılacak seçimin daha önce olabileceğini, Kasım 2018\'de büyük olasılıkla bu konuda milletin bir karar alacağını söyledi.



CHP Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Baykal, burada düzenlenen basın toplantısında, 16 Nisan\'da yapılan referandumun arzu ettikleri gibi sonuçlanmadığını söyledi. Baykal, \'Hayır\' oranının en az yüzde 75 olması gerektiğini öne sürerek, \"Şimdi bu belirsizliği, alaca karanlık dönemini, dalgalı buğulu ortamı netleştirmek lazım. Bunu düzelteceğiz, millet düzeltecek. Önümüzde yapılacak seçimler, \'Bu anayasayı bu şekliyle uygulayacağım\' diyen kişinin uygulama fırsatını bulup- bulamayacağı seçim olacak. Millet \'Helal olsun uygula arkadaşım\' diyecek mi, demeyecek mi bakalım? Tarihi bir an olacaktır. Bizim siyasi tarihimizin, modern Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik, en önemli, en tarihi kararı önümüzdeki günlerde alınacak\" dedi. Teorik olarak 2019\'da yapılacak seçim hakkında konuşan Baykal, şöyle konuştu:



\"Benim kanaatim daha önce. Kasım 2018\'de büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda kalacak. Orada o iş çıkacak. Orada milletimiz, \'Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu uygulamana izin vermiyoruz, bunu kabul etmiyoruz\' diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak.\"



\"BURSA, TÜRKİYE\'NİN UMUDU OLACAK\"



Bursa’nın pek çok açıdan Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu da vurgulayan Baykal, Bursa’da CHP açısından istenilen noktaya henüz gelinemediğini kaydederek şöyle konuştu:



\"Hepimizin gayretlerine rağmen, kendimizi Bursalılar\'a yeterince anlatamadık duygusu içinde olduk hep. ‘Neden Bursa\'da hakkımız olduğuna inandığımız düzeyi yakalayamıyoruz, niçin engelleri kıramadık, mesafeyi azaltamadık’ duygusu içindeydik. Bir sanayi kenti, işçi hareketi ortada, tarımsal niteliği çok belirgin bir kent, büyük bir metropol. Eğitim açısından fevkalade önemli. Çevreyle çok yakın ilişkisi var. Biz burada daha iyi olmalıyız duygusu içindeyiz. Artık şartların Türkiye\'nin yaşadığı deneyimin bizi, CHP\'yi Bursa\'da da o özlediğimiz noktaya getirecek aşamaya geldiği izlenimini alıyorum. Bursa\'da CHP bir patlamanın eşiğinde. Bu bir temenni değil, kanaatimi söylüyorum. Bursa\'da CHP\'nin yerel yönetimlerde, parlamento seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok şaşırtıcı, bugüne kadar görülenin çok ötesinde bir manzaranın ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Böyle bir olgunlaşma yaşanıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. Son yaşadığımız referandum da aslında bunun işaretlerini verdi. Evet çıktı ama 53.2 ile çıktı. Türkiye\'de başa baş olan sonuçlar Bursa\'da bunun bir iki puan altında. Bu durumda Bursa\'ya öncülük yapmak düşer. Bursa bu işi sürükleyecek, Türkiye\'nin umudu olacak.”

