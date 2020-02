(Görüntülü Haber) Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes: "Oyunumuzu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyorum"

\"Ribery, takımdaki en önemli yapı taşlarından bir tanesi\"

\"Kafamda sabit bir 11 yok\"

\"Kart sınırındaki oyuncularımı uyardım\"





\"Taraftar bu oyunun en önemli parçası\"





\"Kadroyla ilgili son kararımı vermedim\"





\"Rekorlar benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor\"





\"Alaba eski ivmesine yeniden ulaştı\"





Thomas Müller: \"Her fırsattan yararlanmalı ve hiç hata yapmamalıyız\"





\"Stadın ne kadar büyük bir namının olduğu biliyoruz\"





\"Maça başlandığında rakibimizi ümitlendirici hatalar yapmak istemiyoruz\"





\"Kendimizi çok güvende hissediyoruz\"





Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA)





UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş\'a konuk olacak Bayern Münih\'te teknik direktör Jupp Heynckes ve oyunculardan Thomas Müller, Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Teknik direktör Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi\'nde beklentilerin farklı olduğunu belirterek, \"Bundesliga\'yı domine edebilirsiniz, şu anda çok büyük bir fark da var ama buna rağmen tüm maçlarımızı aynı ciddiyetle oynuyoruz, hafta içinde ağır antrenmanlar yapıyoruz. Ancak bu otomatikleştirdiğimiz sistemleri; pas oyunu, defansif oyun, pres ve rakip kale önündeki oyunumuzu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki, yarın turu atlarız ondan sonra en üst düzey rakiplerle karşılaştığımızda buna hazırlıklı olmalıyız. Oyuncularım çok çalışkan, çabalarından çok memnunum. Takım oyununu mükemmelleştirmek için her şeyi yapıyorlar ancak bu süreçler zaman alan süreçlerdir. Tamamlandığını söylemek mümkün değil\" dedi.



\"RIBERY, TAKIMDAKİ EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİR TANESİ\"



Franck Ribery ile ilgili yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, \"Ribery benim için son yıllarda performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender isimlerden bir tanesi. Çok ağır çalışan bir oyuncudur ve kendisini her zaman çok hazır tutmaya çalışan bir isimdir. Bireysel olarak çalışır, takımla birlikte çalışır. Ekim ayından sonra 60-65 dakika 3-4 maç oynadıktan sonra eski formuna kavuştu. Geçen cumartesiye kadar hastaydı, Hamburg maçındaki performansına bakarsak, hastalıktan sonra iyi oynadığını düşünüyorum. Kendisiyle ilgili çok fazla tartışmalar var. Bir ilk 11 oyuncusunu bir hafta dinlendirmek istediğim zaman, bununla ilgili çok fazla tartışma ortaya çıkıyor ama ben bununla ilgili açıklamaları da daha önce yaptım. Benim için takımdaki en önemli yapı taşlarından bir tanesi\" diye konuştu.



\"KAFAMDA SABİT BİR 11 YOK\"



Kadro tercihi ile ilgili gelen soruya yanıt veren Heycnkes, \"Buraya 20 üst düzey oyuncuyla geldik, sezon başlarken de bu oyuncuların kadromuzda bulunmasının bir sebebi var. Bir Bundesliga maçından bir diğerine 6 farklı oyuncu kullandım, bununla ilgili de soru gelmişti. O zaman da aynı şeyi söyledim, tüm oyuncularıma aynı şekilde bakıyorum, sabit bir 11 yok. Bu rakibe göre de, oyuncuların form durumuna göre de değişir. Ben sistemimde bir değişiklik yapmıyorum, planımdan bir sapma yok, yarın da bu şekilde olacak\" ifadelerini kullandı.



\"KART SINIRINDAKİ OYUNCULARIMI UYARDIM\"



Yarın kart görmesi halinde çeyrek final ilk maçında cezalı duruma düşebilecek isimler olduğunun hatırlatılması üzerine Heynckes, \"Çok ciddi bir şekilde oyuncularımı uyardım. 2013 yılında Barcelona ile rövanş maçı oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı ve hiçbiri o maçta sarı kart görmedi, finalde oynadılar. Oyuncularıma bu şekilde bir uyarıda bulunmak zorunda değilim, disiplinli oynadıkları zaman, bu tarz maçları kart görmeden geçebiliyorlar. Hiç kimseyi saklamayacağım, sahaya süreceğim\" dedi.



\"TARAFTAR BU OYUNUN EN ÖNEMLİ PARÇASI\"



Vodafone Park\'taki atmosfer ile ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, \"Biz futbol dünyasındakiler için çok iyi bir atmosferde futbol oynamanız çok önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Ben de çok maça çıktım. 12-13\'te Napoli deplasmanında müthiş bir atmosfer vardı. Yarın da bizi takımıyla birlikte nefes alan bir taraftar topluluğu karşılayacaktır. Takımı ileri itmek için büyük bir taraftar topluluğu olacaktır. Futbol budur. Taraftar olmazsa, duygusuz bir futbol ortaya çıkar\" diye konuştu.



İlk maçtaki 5-0\'lık sonucun, takım üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair konuşan Bayern Münih\'in çalıştırıcısı, \"Takımda birçok tecrübeli isim var. Sadece uluslararası arenada değil, milli takımlarıyla da çok önemli maçlara çıkmış çok deneyimli oyuncular var. Her ne kadar büyük avantajımız olsa da yüksek konsantrasyonla maça çıkmalıyız. Her zaman hazır olmalıyız, ilk maçtaki sonucu düşünmemeliyiz. Takımımım bunu düşünebilecek kadar profesyoneldir\" dedi.



\"KADROYLA İLGİLİ SON KARARIMI VERMEDİM\"



James Rodriguez ve Robben\'in sakatlık durumları ile ilgili bilgi veren Heynckes, \"Henüz kadroyla ilgili son kararımı vermedim ama James\'in 3-4 maçı kaçırdığını düşünecek olursak ve benim teknik direktör olarak sakatlıklar konusunda daha tedbirli olan bir hoca olduğumu düşünürsek, onun da bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim ama bunun kararını yarın ben vereceğim. Önce oyunculara bildireceğim. Robben ile ilgili olarak ise ihtiyacımız olduğunu düşünseydim yarın oynatırdım ama ağrıları var, doktorla ve Robben\'le konuştum, Münih\'te kalmasını istedim\" ifadelerini kullandı.



\"REKORLAR BENİM İÇİN ÇOK FAZLA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR\"



Yarınki maçı kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçecek olmasının hatırlatılması üzerine konuşan Heynckes, \"Biz aktif teknik direktörler, medyaya oranla daha farklı bir gözle bakabiliriz istatistiklere. Benim dönemimde bu rekorlar çok konuşulmazdı. Bana çok fazla bir şey ifade etmiyor. Benim için önemli olan takımımın maçlarını kazanması, stada gelen taraftarlara iyi bir futbol sunmamız, turu atlamamız ve oyun olarak gelişmemiz\" değerlendirmesinde bulundu.



\"ALABA ESKİ İVMESİNE YENİDEN ULAŞTI\"



David Alaba\'nın yükselen performansı ile ilgili yorum yapan Jupp Heynckes, \"Bayern Münih\'e döndükten sonra Alaba\'nın performansının süreklilik kazandığını düşünüyorum. 2013\'e kadar ciddi bir ivmeyle yükseldi ama sonra o ivmeyi kaybetti. Ekim ayından bu yana Coman ve Ribery ile birlikte uyum halinde olduğunu görüyoruz. Kendisini çok rahat görüyorum. Sadece iyi bir yolda olduğunu düşünmüyorum, aynı zamanda 2013\'teki ivmeye yeniden ulaştığını düşünüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.



MÜLLER: \"HER FIRSATTAN YARARLANMALI VE HİÇ HATA YAPMAMALIYIZ\"



Thomas Müller ise Jupp Heynckes\'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için performansımızı artırmalıyız açıklaması ile ilgili olarak, \"Ne kastettiğini çok iyi biliyorum. Performans artışını sadece daha büyük meydan okumayla test edebiliriz. Her fırsattan yararlanmalı ve hiç hata yapmamalıyız. Rakibimize hiç gol şansı vermemeliyiz. Nispeten daha zayıf rakiplere oranla daha dikkatli olmalıyız. Şampiyonlar Ligi\'ni kazanmak istiyorsak bu anlamda bir hataya yer vermemeliyiz. Daha çok etkinliğimizi artırmak için söylenmiş olabileceğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



\"STADIN NE KADAR BÜYÜK BİR NAMININ OLDUĞU BİLİYORUZ\"



Beşiktaş taraftarı ve stadyumda oluşturdukları atmosfer için Müller, \"Evet öncelikle bizim için de özel bir maç. Stadın ne kadar büyük bir namının olduğu biliyoruz ve heyecanla maçı bekliyoruz. Bu maçın ardından milli takıma gideceğiz ve orada da iki üst düzey maç oynayacağız. Biri Brezilya ile. Ve onlarla ilgili iyi anılarımız var\" açıklamasını yaptı.



\"MAÇA BAŞLANDIĞINDA RAKİBİMİZİ ÜMİTLENDİRİCİ HATALAR YAPMAK İSTEMİYORUZ\"



Bayern Münih\'in 5-0\'lık galibiyetinden sonra bu maça bakış açıları ile ilgili Müller şunları söyledi:



\"Sizin gibi yapıyoruz. Siz nasıl bilgi topluyorsanız, istatistikleri çıkarıyorsanız biz de öyle hazırlanıyoruz. Maç 0-0 başlayacakmış gibi değerlendiriyoruz. Bunu son günlerde de dile getirdim. Maça başlandığında rakibimizi ümitlendirici hatalar yapmak istemiyoruz. Ama ilk maçta olduğu gibi çok gol atacağız demem gerçekçi olmaz.\"



\"KENDİMİZİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUZ\"



Müller, İstanbul\'da çok iyi ağırlandıklarını ve kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, \"Kendimizi çok güvende hissediyoruz. Çok iyi ağırlanıyoruz ve geldiğimizde de bizimle fotğraf çektirmek isteyenler oldu. Tamamen iyi duygular yaşıyoruz. Otelimizde manzaramız çok güzel. Ama buraya manzarayı izlemeye değil çalışamaya geldik\" dedi ve sözlerini noktaladı.