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(Görüntülü Haber) Bayburt'ta kurtuluş heyecanı

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kop Dağı’nda şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

21 Şubat 2018 00:26

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kop Dağı’nda şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenen yürüyüşe, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Pehivan ve Başkan Memiş’in yürüyüşün sonunda şehitler anıtına çelenk bıraktı. Törende şehitler için Kuran okundu, dua edildi. Burada bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, şehitleri rahmet ve minnetle andığını emek verenlere teşekkürlerini iletti.

Katılımcılara Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt’a özgü kavut çorbasının da ikram edildiği organizasyon, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.

 

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