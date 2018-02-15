(Görüntülü Haber) Bayburtlular, Afrin konvoyunu Türk bayrakları ile uğurladı

BAYBURT, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Bayburt 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan askeri konvoy, törenle yola çıktı. Konvoyu, ellerinde Türk bayrakları ile kışla önüne gelen Bayburtlular dualarla uğurladı. Bayburt 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’ndan Afrin’e gidecek askerler için kışla önünde tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlkivan, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’te ile askeri erkan katıldı. Askeri sevkiyatı olacağı haberini alanlar da sabah erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ile askeri kışla önünde toplandı. Kışladan çıkan ve dualarla uğurlanan askeri konvoya Bayburtlular da şehrin çıkışına kadar araçları ile eşlik etti. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kahraman Mehmetçiği Afrin’e uğurladıklarını belirterek vatandaşların yoğun teveccüh gösterdiğini söyledi. Pehlivan, “Askerlerimizi vatandaşlarımızla birlikte dualarla uğurladık. İnşallah vazifelerini kahramanca yerine getireceklerdir. Bayburtlu hemşerilerine teşekkür ediyorum. Bayrakları ile buraya gelerek askerlimizi dualarla uğurladılar. Biz tarih boyunca bu mücadeleleri vermiş ve ayakta durmayı başarmışız bir milletiz” diyerek kahramanca görev yapan askerlerin muzaffer olmalarını diledi.