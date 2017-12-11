(Görüntülü Haber) BAU International mezunları Washington’da buluştu

Washington, 11 Aralık (DHA) - Bahçeşehir Üniversitesi’ninAmerika’da kurduğu BAU International mezunları başkent Washington D.C’de düzenlenen etkinlikte ilk kez buluştu. Bahçeşehir Üniversitesi ABD mezunları başkent Washington D.C’de bir araya geldi. Buluşmaya BAUInternational Başkanı Enver Yücel, BAU International Washington Rektörü Sinem Vatanartıran, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve BAU International mezunları katıldı. \"VİZYONUMUZ DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRMEK\" Her geçen gün büyüyen BAU’nunuluslararası alanda önemli bir eğitim kurumu haline geldiğini söyleyen Enver Yücel, \"Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, gerçekten çok mutluyum. 15 gün önce Londra\'daydık şimdi buradayız, 15 gün sonra da Berlin\'de mezunlarımızla bir araya geleceğiz. Mezunlarımızdan kopmuyoruz, çünkü onlar üniversitemizin birliği için çok önemliler. Mezunlarımızı dünya vatandaşları olarak yetiştirme gayreti içindeyiz. BAU mezunları sadece Türkiye\'de iş bulacak diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde iş bulabilirler, eğitimlerine devam edebilirler. ABD’de veya başka bir yerde akranlarıyla bir arada olmaları, çalışıyor olmaları çok güzel. Artık bizim vizyonumuz dünya\" diye konuştu. \"KÜLTÜRLERARASI DİYALOGLARIN GELİŞMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\" Sadece Türkiye’den öğrencileri olmadığını, ABD ve birçok ülkeden öğrenciye sahip olduklarını vurgulayan BAU International Washington RektörüSinem Vatanartıran konuyla ilgili, \"Ailemiz çok büyük, büyümeye de devam ediyor. Buradaki öğrencilerimiz Türkiye\'ye, Berlin\'e, Kıbrıs\'a dünyanın farklı yerlerinde, BAU ağında bulunan diğer kurumlarımıza gidebiliyorlar. Öğrencilerimiz ve farklı ülkelerdeki mezunlarımız ne kadar çok bir araya gelirlerse aralarındaki ilişkinin ve kültürlerarası diyalogların daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bu beraberliklere hem kurumsal hem de global kimlikleri adına önem veriyoruz çünkü dünya vatandaşı olarak yetişmelerini istiyoruz\" dedi. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim veren BAU International, Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C kampüsünde toplam 750 öğrenciye Sosyal Bilimler ve Siyaset Bilimi ana bilim dalı başta olmak üzere çeşitli bölümlerde eğitim veriyor. (Fotoğraflı)