(Görüntülü Haber) BAU Global Afrika'ya açılıyor, Türk elçileri yetiştirmeyi hedefliyor

Merve DUNDAR, Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 4 yıl önce hayata geçirdiği \'Afrika eylem planına\' hız verdi. Rotasını Afrika kıtasını çeviren üniversite, BAU Global\'in yeni şubeleri için Güney Afrika ve Nijerya\'da fizibilite çalışmalarına başladı. BAU\'nun bu açılımdaki bir başka hedefi ise Türkiye\'nin tanıtımına katkı sağlamak ve gönüllü Türk elçileri yetiştirmek. Afrika\'nın kendileri için önemli bir yer olduğunu dile getiren BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın Afrika açılımının detaylarını DHA\'ya anlattı. Afrika kıtasının dünya topraklarının yüzde 24\'üne sahip olduğunu ve burada yaşayan 1 milyardan fazla nüfusun yarısının 19 yaşın altında olduğuna değinen Prof. Dr. Yalçın, \"Üniversite olarak görevimiz sadece bulunduğumuz toplum için çalışmak, bilgi üretmek değil, tüm insanlığa fayda sağlamak ve toplumların dönüşümüne destek olmak. Biz de bu çerçevede Mütevelli Heyet Başkanımız Enver Yücel\'in yönlendirmesiyle 4 yıl önce \'Afrika eylem planını\' gerçekleştirdik. Bu plan çerçevesinde hemen hemen Afrika\'daki ülkelerin büyük çoğunluğunu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Gördük ki bizim onlardan onların da bizden öğreneceği çok şey var. Bu temel üzerine çalışmalarımızı şekillendirdik. Büyükelçiliklere yaptığımız ziyaretleri daha da sıklaştırdık. Sonuçta gördük ki en büyük açık bizim de rahat hareket edebileceğimiz bir alanda, eğitimde\" diye konuştu. 4 Yılda 7 Milyon Dolarlık Burs Bu sebeplerle uluslararası öğrencilerin bir bölümünün özellikle Afrika\'dan gelmesine önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Yalçın, \"Son 4 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde üniversitemize Afrika\'dan 1058 tane öğrenci kayıt yaptırdı. Biz paylaşımı ön plana koyduk. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olan, başarılı öğrencilere de burs vermeye başladık. 1058 öğrencinin 449\'una eşit oranlarda burslar sağladık. Bu bursların toplamı 7 milyon 250 bin dolar\" dedi. \"TÜRKİYE\'NİN YUMUŞAK GÜCÜNÜ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ\" Bu açılıma neden ihtiyaç duyduklarını anlatan Prof. Dr. Yalçın, \"Türkiye\'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye gönüllüsü elçilerin yetiştirilmesi gerekiyor. Bir diğer deyişle Türkiye\'nin yumuşak gücünün oluşturulması gerekiyor. Bu da ancak insan eliyle mümkün olur. Biz de bu noktadan hareket ederek Türkiye\'nin tanıtımına katkı sağlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Buraya gelen öğrencilere özellikle Türk kültürünü, dilini ve Türklere ait değerleri öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü geri döndükleri zaman aldıkları temel bilgilerle bulundukları bölgelerde faaliyet gösterecekler. Öğrenciler burada aynı zamanda 106 ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrencinin de bir parçası oluyorlar. Böylece başka ülkelerden de arkadaşlar ediniyorlar. Bu arkadaşlıklar üçüncü, dördüncü sınıfta iş ortaklıklarına dönüşmeye başlıyor. Ortak şirketler kuruyorlar ve ticaret yapmaya da başlıyorlar\" diyerek konuşmasını sürdürdü. BAU GLOBAL\'İN GELECEK DURAKLARI GÜNEY AFRİKA, NİJERYA VE ENDONEZYA OLACAK Washington, Batum, Berlin gibi şehirlerde yerleşkeleri bulunan BAU Global\'in gelecek durakları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yalçın, \"Gelişmeye yönelik olarak koydukları performans ve nüfusları açısından Afrika\'da dikkatimizi çeken iki ülke var. Biri Güney Afrika diğeri ise Nijerya. Buralarda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Afrika dışında ise dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve en fazla Müslüman\'ın yaşadığı bölge olan Endonezya\'da yeni bir yerleşke açmak istiyoruz. 3 hafta kadar önce oradaydık. Ne durumda olduğumuza baktık. Umarım bir sonraki ayaklarımızdan biri de orası olur\" dedi.