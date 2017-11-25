(Görüntülü Haber) Batum'da Türk iş adamının otelinde patlama: 12 ölü

Muhammet Kaçar / Selçuk Başar / Batum, 25 Kasım (DHA) - Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören\'e ait otelde dün gece yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangından kurtulan Türk vatandaşları itfaiyenin yetersiz müdahalesi nedeniyle dört saat müşterilerin katlarda mahsur kaldığını anlattı. Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören\'e ait Leogrand Otel\'de dün gece saat dokuz sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında,alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi. Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sauna kısmında bulunalar olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Gürcistan, Türkiye, İran ve İsrail vatandaşları olduğu belirtildi.Ölenlerin kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. altı saatte sonra kontrol altına alınabilen yangında binadan 200\'den fazla kişinin tahliye edildi. 2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi. Kocaeli\'nden Batum\'a gelen ve olayın olduğu sırada otelde bulunan Olcay Demiroğlu, yaşananları DHA\'ya anlattı. Lobide oturdukları sırada çok ağır bir koku geldiğini ifade eden Demiroğlu, \"Barut kokusu gibi bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadık. Birde buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. üçüncü katta yukarı çıkılamıyordu. Çok ağır gaz kokusu vardı. İtfaiye çok geç müdahale etti. Vatandaşlar üst katlarda dört saat mahsur kaldı. itfaiye geç geldi ve yeterli müdahalede bulunamadı\" dedi. Demiroğlu, ölenler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu ancak henüz net açıklama yapılmadığını söyledi. Yangının meydana geldiği otel ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Otele girişlere izin verilmezken Gürcü yetkililer yangının çıktığı alanda incelemelerini sürdürüyor. Bu arada yangın sırasında bornoz ve terliklerle kendini otelin dışına atan ve geceyi başka otellerde geçiren vatandaşlar sabah saatlerinde geldikleri otele alınmadı. Valizleri katlardaki odalarda kalan müşterilerin oteldeki incelemelerin ardından eşyalarını alabilecekleri belirtildi. Öte yandan yangın olayına yayınlarında geniş yer ayıran Gürcü medyası da otel önünde bekleyişini sürdürüyor. Gürcü görevlilerden açıklama almaya çalışan basın mensupları otel önünde izdihama neden oluyor.