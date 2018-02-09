T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Batmanlı kafe işletmecisi sokak hayvanlarını unutmadı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da 6 ay önce kafe açan Servet Şimşek, sokak hayvanları için işyerinin önüne yemlik yaptırdı

09 Şubat 2018 14:55

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da 6 ay önce kafe açan Servet Şimşek, sokak hayvanları için işyerinin önüne yemlik yaptırdı. Turgut Özal Bulvarı\'nda 6 ay önce kafe açan Servet Şimşek, çok sevdiği sokak hayvanlarını da unutmadı, işyerinin önüne yemlik yaptırdı. Sokakta yaşayanhayvanlar için buraya her gün yem ve su koyan Şimşek\'in bu davranışı taktir topladı. Şimşek, \"Bu uygulamadan hem biz hem de müşterilerimiz çok memnun. Şu anda kedi maması bırakıyoruz köpekler için de yem bırakmayı düşünüyoruz. Kediler gündüz müşteri yoğunluğundan dolayı gelemiyor, ancak akşamları geliyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz, insanlar bu konuda gerçekten duyarlı, hatta bazı müşterilerimiz yem getiriyor. Katkı veren herkese teşekkür ederiz\" dedi. Kafenin müşterilerinden Mehmet Deniz ise yapılanı takdir ettiğini ifade ederek, \"Örnek bir davranış, bunu diğer işletmeler de yapabilir. Sokak hayvanları bilgidiğimiz gibi kış aylarında yem bulmakta çok zorlanıyor. Duyarlı bir davranış\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif ARSLAN Reşat YİĞİZBATMAN DHA BATMANServetTurgutBulvarıSokaktaKedilerGüzelKatkıKafeninMehmet DenizSokakDuyarlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24