(Görüntülü Haber) Batmanlı kafe işletmecisi sokak hayvanlarını unutmadı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da 6 ay önce kafe açan Servet Şimşek, sokak hayvanları için işyerinin önüne yemlik yaptırdı. Turgut Özal Bulvarı\'nda 6 ay önce kafe açan Servet Şimşek, çok sevdiği sokak hayvanlarını da unutmadı, işyerinin önüne yemlik yaptırdı. Sokakta yaşayanhayvanlar için buraya her gün yem ve su koyan Şimşek\'in bu davranışı taktir topladı. Şimşek, \"Bu uygulamadan hem biz hem de müşterilerimiz çok memnun. Şu anda kedi maması bırakıyoruz köpekler için de yem bırakmayı düşünüyoruz. Kediler gündüz müşteri yoğunluğundan dolayı gelemiyor, ancak akşamları geliyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz, insanlar bu konuda gerçekten duyarlı, hatta bazı müşterilerimiz yem getiriyor. Katkı veren herkese teşekkür ederiz\" dedi. Kafenin müşterilerinden Mehmet Deniz ise yapılanı takdir ettiğini ifade ederek, \"Örnek bir davranış, bunu diğer işletmeler de yapabilir. Sokak hayvanları bilgidiğimiz gibi kış aylarında yem bulmakta çok zorlanıyor. Duyarlı bir davranış\" diye konuştu.