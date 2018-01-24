(Görüntülü Haber) Batmanlı avukatların dördüz doğuran koyunları 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da iki avukat, Türkiye\'de sadece Konya, Bursa ve Kayseri\'de yetiştirilen ve Ukrayna menşeli dördüz doğurma özelliği olan Romanov cinsi koyunları kente getirerek beslemeye başladı. Koyunları biberonla beslediklerini söyleyen avukat Adnan Günaydın, \"Amacımız çok sayıda koyun yetiştirip bölge insanına istihdam sağlamak. İthal et yerine çok doğuran Romanov koyun sayısını artırıp bölgedeki besicilere de danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz\" dedi.



Konya, Bursa ve Kayseri\'ye getirilen Ukrayna\'nın \'Romanov\' cinsi koyunları Batmanlı avukatlar Adnan Günaydın ve Mehmet Demir\'in girişimiyle ilk kez Güneydoğu\'ya getirildi. Ukranya\'nın Dnipro kentinden 300 adet Romanov cinsi koyunu ithal eden avukatlar, koyunların dördüz doğurma özelliği sayesinde besicilikte önemli atılım yapmayı hedefliyor. Merkeze bağlı Balpınar köyünde kurdukları çiftlikte ithal koyunlara gözü gibi bakan avukatlar, en anaç koyun cinsleri arasında yer alan Romanov koyunlarının kuvvetli olmasının yanı sıra stres ve soğuğa dayanıklı olduğunu dile getirdi.



Ukrayna\'dan getirdikleri bu koyunların sayısını artırıp bölge genelinde tanıtımını yapmaya çalışacaklarını anlatan avukat Adnan Günaydın, şöyle dedi:



\"Amacımız çok sayıda koyun yetiştirip bölge insanına istihdam sağlamaktır. İthal et yerine çok doğuran Romanov koyun sayısını artırıp bölgedeki besicilere de danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ocak ayının ilk haftasında getirdiğimiz koyunlar Batman iklimine uyum sağladı.\"



BİBERONLA BESLİYORLAR



Kısa süre önce doğum yapan Romanov koyunlarının üçüz ve dördüz yavrularına biberonla süt verdiklerini de belirten avukat Günaydın, şöyle konuştu:



\"Kuzuların daha iyi beslenmeleri için zaman zaman biberonla süt takviyesinde bulunuyoruz. Bir hafta ve 10 gün süreyle kuzulara düzenli süt veriyoruz. 10 günden sonra kuzular kendini toparlayabiliyor. Hayvancılıkta bu yörenin yeniden söz sahibi olmasının ilk yolu da Ukrayna\'dan getirilen bu koyunların sayısını artırmaktır. Besiciler bu koyunlara yönelirse bu bölgede hayvancılık yeniden canlanmış olur. Önümüzdeki süreçte tekrar Ukrayna\'dan Batman\'a koyun getirmeyi planlıyoruz.\"





