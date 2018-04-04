(Görüntülü Haber) Batmanlı 92 yaşındaki Sili: Atatürk bizlerin kirveliğini yaptı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 8 çocuk, 80 torun sahibi 92 yaşındaki Ferman Sili, 10 yaşındayken katıldığı sünnet töreninde, Mustafa Kemal Atatükürk\'ün kendilerine kirvelik yaptığını ve o anı unutamadığını söyledi. Batman\'da yaşamını sürdüren Ferman Sili, Akçakışla köyünden 1936 yılında ayrılarak, ailesiyle birlikte Balıkesir Balya ilçesine bağlı Evciler köyüne taşındıklarını, 1947 yılında da doğduğu topraklara döndüğünü söyledi. Balya ilçesinde mutlu bir yaşam sürdürğünü anlatan Sili, 1936 yılında Atatürk\'ün katımıyla toplu sünnet töreninde kendisinin de yer aldığını dile getirdi. Sili, \"İlk ve ortaokulu Balıkesir\'de okudum. 10 yaşımdayken Balya\'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, toplu sünnet törenine katıldı. Hepimizin kirvesi Atatürk olmuştu. O günü hiç unutmuyorum, Atatürk bizlere güzel bir konuşma yaptı. O konuşmaya tanık olan annem ve babam da bir süre önce hakkın rahmetine kavuştu. Allah\'a şükür sağlığım yerinde. Torunumun torununu görmek bana nasip oldu\" diye konuştu. \'80 TORUNUM VAR\' 4\'ü kız, 8 çocuğundan 80 torunu olduğunu kaydeden Ferman Sili, \"Ailem o kadar genişledi ki, İstanbul başta olmak üzere batının birçok şehrinde torunlarım var. Evim Batman\'da, ama bir ayağım da İstanbul ve diğer şehirlerde. Çocuklarımı büyüttüm, iş sahibi oldular. Torunlarımın İstanbul\'da marketleri de var. Yokluktan bolluk günleri gördüm. Uzun yaşamanın sırrının her zaman çalışmak olduğunu söylüyorum. Bir de organik ürünleri tercih etmek gerekiyor. Tek üzüntü kaynağım, eski arkadaşlarımı artık görmemek. Yakın çevremde yaşı 90\'ı bulan az kişi kaldı\" diye konuştu.