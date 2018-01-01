(Görüntülü Haber) Batman'daki İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üssü'nü DHA görüntüledi

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'daki, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı ilk kez DHA muhabirleri tarafından görüntülendi. Teröristlere göz açtırmayan İnsansız Hava Aarçaları\'na (İHA) gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı. İŞTE TSK\'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı Batman 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'gökyüzündeki gözü\' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izinle DHA muhabirlerine açıldı. Üs Komutanlığı\'ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki \'gözcü insansız hava araçları\' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, \'TSK\'nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde\' yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi. Batman\'daki 14\'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gökyüzündeki, \'Keskin atış, Nokta atış\' kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs Komutanlığı\'ndaki personel, ailelerinden uzak, üstün görev bilinciyle komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı. Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor. GÖZCÜ İHA\'LAR \'Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz\' parolasıyla hareket eden 14\'üncü Üs Komutanlığı\'nın personeli, 2017\'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018\'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu. Üs Komutanlığı\'ndaki yılbaşı gecesinde yemekhanedeki karavanadan erbaş ve erlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çerezden oluşan yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi erbaşlar da yakınlarına DHA kamerası aracılığı ile yeni yıl mesajı gönderdi. KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA Batman 14\'üncü Üs Komutanlığı\'nın envanterindeki \'Gözcü İnsansız hava araçları\' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üssün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan \'gözcü İHA\'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, kar, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan erbaşları ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.