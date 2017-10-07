(Görüntülü Haber) Batman'daki bu markette para geçmiyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan ve adına, \"Sosyal Market\" denilen marketten 5 ayda öğrenci, yetim ve kimsesiz çocukların da aralarında bulunduğu 10 bin kişiye giyim ve ayakkabı yardımı gerçekleştirdi. Vakıf Müdürü Beşir Arslan, markette paranın geçmediğini belirterek, \"Mağazamızdaki kaliteli ürünleri görenler satın almak istiyor. \'Burada para geçmez\' dediğimizde tebessüm edip, mağazadan ayrılanlar var\"dedi. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan, \"Sosyal market\" yardıma muhtaç ailelerin giyim ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Vakfa kayıtlı olan 1500 aileden toplam 10 bin kişinin söz konusu marketten yararlandığını söyleyen Vakıf Müdürü Beşir Arslan, \"Aileler izdiham olmadan marketimizden ihtiyacını karşılayabiliyor\"dedi. 5 aylık sürede 65 bin adet giyim malzemesi ile ayakkabının dağıtıldığını söyleyen Arslan, \"Bugüne dek değeri 1.5 milyon liralık giyim eşyası dağıtıldı. 10 Grup\'tan oluşan vakıf elemanlarının, maddi durumları yetersiz olan kent merkezindeki aileleri tespit ettikten sonra giyim-ayakkabı yardımı almak için minibüslerle markete getiriyor. Kimseyi rencide etmeden yardımları gerçek dar gelirlilere ulaştıran bölgedeki belki de tek sosyal marketiz. Sistemimiz üzerinden gelir düzeyi olmayan aileler buradan ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar\"dedi. Vali Ahmet Deniz ve Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin\'in destekleriyle Sosyal Market\'in dar gelirliler ile Suriyeli sığınmacıların da giyim ve ayakkabı yardımından yararlandığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: \"Okullar açılınca liselerdeki öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Sadece Batman\'daki dar gelirliler değil sığınmacılar da giyim ihtiyaçlarını marketimizden karşılıyor. Batman\'daki bazı tekstil firmalarının bağışlarıyla bugüne kadar dağıttığımız 65 bin adet üründen 500 öğrenci de giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrencileri okullardan alıp markete getiriyoruz. Market 3 gün süreyle mahallelere, iki gün köylere ve bir gün de öğrencilere hizmet veriyor. Batman\'daki marketler arasında paranın geçmediği tek marketin Sosyal Market\'tir. Yoksulluğun olmadığı bir Batman için çalışıyoruz. Marketimizde erkek, kadın ve çocuk reyonları var. Şu anda stoklarımızda 80 bini aşkın giyim malzemesi mevcut. Havalar soğudukça giyim yardımına yöneleceğiz. Şu ana dek piyasa değeri 1.5 Milyon lira yardım gerçekleştirdik. Mağazamızdaki kaliteli ürünleri görenler satın almak istiyor. \'Burada para geçmez\' dediğimizde tebessüm edip, mağazadan ayrılanlar var.\"