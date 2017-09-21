T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Batman'da pasaja kaçak eşya baskını: Esnaf olay çıkardı, polis havaya ateş açtı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN kent merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde polis ekiplerinin kaçak eşya satıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği pasajda gerginlik çıktı

21 Eylül 2017 16:42

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN kent merkezindeki Çarşı Mahallesi\'nde polis ekiplerinin kaçak eşya satıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği pasajda gerginlik çıktı. Tepki gösterip oyuncakları fırlatan esnafın tepkisi dinmeyince bazı polisler havaya ateş açtı. Gerginlik sırasında plastik mermi isabet eden 5 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri Çarşı Mahallesi\'nde kaçak eşya satıldığı iddiasıyla Avrupa Pasajı\'na operasyon yaptı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile esnaf arasında tartışmada çıktı. Polise tepki gösterip oyuncakları polise fırlatan esnaf ile polis arasındaki gerginlik büyüyünce, bazı polisler havaya ateş açtı. Esnafın tepkisi ve oyuncak fırlatması buna rağmen sürdü. Polisler, gerginliği tırmandıran esnafa plastik mermi ile müdahale etti. Vücutlarına plastik mermi isabet eden 5 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından kepenk kapatan esnaf polisin giriş- çıkışları kapattığı pasajın önünde toplandı. Gerginlik nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan polisler ve işyeri sahipleri arasında zaman zaman tartışmalar çıkmaya devam etti. Pasajın önüne gelen Esnaf Sanatkar Odası yöneticisi Abdullah Padir, tepkili esnafı yatıştırarak, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi. Polisler ise pasajda kaçak olduğu iddiasıyla çok miktarda çay, sigara, telefona el koydu. İşyeri sahipleri ile ilgili de yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMAN DHA BATMANMahallesiTepkiGerginlikPolisAvrupa PasajıOperasyonPoliseEsnafınPolislerVücutlarınaOlayınPasajınEsnaf Sanatkar OdasıAbdullah Padir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24