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(Görüntülü Haber) Batman'da Cumhuriyet Bayramı halayı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'daki Cumhuriyet Bayramının 94'üncü yıl dönümü kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı

29 Ekim 2017 16:49

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'daki Cumhuriyet Bayramının 94\'üncü yıl dönümü kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Ahmet Deniz, halk oyunları gösterisi sırasında halayın başına geçerek törene katılanlarla uzun bir halay kuyruğu oluşturup halay çekti. Batman\'da, Cumhuriyetin 94\'üncü yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Turgut Özal Bulvarı\'nda yapılan kutlamalara, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Varcılar öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Protokolün halkın bayramını kutlamasından sonra halk oyunları ekibi, Vali Ahmet Deniz\'i halay oynamaya davet etti. Vali Deniz de herkesi halaya davet etti. Bulvardaki halay yaklaşık 250 metre uzunluğa ulaştı. Törende konuşan Vali Deniz, \"Ne mutlu ki bugün beraberlik içinde Cumhuriyetimizin kuruluşu 94\'üncü yıl dönümü milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Milletin onur mücadelesi bir çok mazlum millete örnek olmuştur. 94 yıl önce çok zor şartlar altında kurulmuş Cumhuriyetimiz, bugün bölgesinde liderlik yapan, bağımsız politikalar üreten mazlumlara kuçak açan insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran önemli bir güç haline gelmiştir. Geçmişi olduğu gibi bugünde ülkemiz zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olmuştur. Ülkemizir istikrarlı büyümesi , bölgede liderlik yapması maalesef bazı güçleri rahatsız etmektedir. Bu güçle terör örgütlerini kullanarak lükemizin huzur ve güvenini bozmak için çalışmakta ve birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bunun apacık göstergesi, 15 Temmuz 2016 günü Türk silahlı kuvvetleri içine sızmış hain Fetullahçı terör örgütlerine mensuplarının Anayasal temel hak ve hürriyetinin örtadan kaldırmaya yönelik bir darbe girişiminde bulunulmuşlardır. Bu hain darbe girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşmadan engellenmiştir\" dedi. Batman\'daki tören, öğrencilere ödül verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

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