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(Görüntülü Haber) Batman'da Atatürk için Kürtçe ağıt

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü töreninde lise öğrencisi Leyla Gök, Atatürk için Kürtçe ağıt yaktı

10 Kasım 2017 19:09

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümü töreninde lise öğrencisi Leyla Gök, Atatürk için Kürtçe ağıt yaktı. Öğrenci, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Batman\'daki anma etkinlikleri, Vallik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Törene Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Atatürk\'ü anma etkinlikleri daha sonra Kültür Merkezi salonunda devam etti. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gamze Kayaalp\'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra sahne alan oraturyomda okunan şiirlerile program devam etti.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Leyla Gök\'ün, Atatürk için Kürtçe ağıt yakması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. İlk kez sahnede Kürtçe ağıt yaktığını belirten Leyla Gök, \"Aslında daha iyi okuyabilirdim, bu kadar kişinin karşısına ilk kez çıktım, heyecanlandım\" dedi. Etkinlik, Atatürk\'un sevdiği şarkıların okunmasının ardından, daha önce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

 

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