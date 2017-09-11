(Görüntülü Haber) Başkentte otobüs TIR' a çarptı;3 ölü (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Ankara\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Mısır yüklü TIR\'a arkadan çarpan otobüste hayatını kaybedenlerin şoför Bilal Yeşilmen, muavin Veysel Yeşilmen ve yolcu Mehmet Şirin İnci olduğu tespit edildi. Ayrıca otobüste bulunan 30\'un üzerinde yolcunun da yaralandığı belirlendi. Kaza sonrası otobüsün içerisinden çıkartılan cesetler, Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücü Metin Kantik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada hafif yaralanan yolculardan Yusuf Selçuk, otobüsün dolu bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, \"O saatte uyuyordum. Yolda mola verdik. Otobüstekilerin çoğu yaralı\" diye konuştu.