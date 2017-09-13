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(Görüntülü Haber) Başkentte, hastane yanında yangın paniği

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Ulus Devlet Hastanesi yanında bulunan 7 katlı iş merkezinin bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu

13 Eylül 2017 14:34

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, Ulus Devlet Hastanesi yanında bulunan 7 katlı iş merkezinin bacasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, saat 11:00 sıralarında, İstanbul yolu üzerinde bulunan Ulus Devlet Hastanesi\'nin yanındaki yedi katlı iş merkezinin baca kısmında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada hastane görevlileri, tedavi gören hastaların dumandan etkilenmemesi için odaların pencerelerini kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bir süre paniğe neden olan baca yangını, daha sonra kontrol altına alındı.

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