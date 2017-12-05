T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Başkent'te binden fazla genç bilek 'hodri meydan' diyecek

5

05 Aralık 2017 15:23

5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi\'ne yoğun ilgi Ankara, (DHA) - Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness - Bilek Güreşi Federasyonu\'nun öncülüğünde gençler kategorisinde Türkiye\'de bugüne kadarki en kapsamlı ve yoğun katılımlı bilek güreşi yarışmasını düzenleyecek. \"Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller\" temasıyla 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda yapılacak olan 5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması\'na Türkiye\'nin her bölgesinden tamamı lisanslı 13 ile 18 yaş arasında 1000\'den fazla profesyonel sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara toplamda 60 adet \'\'Altın Ödülü\'\', Bilek Güreşi Federasyonu onaylı \"Başarı Belgesi\'\' ve \'\'Madalya\"; katılan tüm sporculara \'\'Katılım Belgesi\'\' verilecek. Bir antrenöre veya bir beden eğitimi öğretmenine de çekilişle Umre ziyareti hediye edilecek. Yarışmada şu sıkletler yer alacak: Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg Engelli Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 55, +55 kg

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Genç Erkekler Bilek GüreşiDHAZinde Gençlik SporKulübü Türkiye Vücut Geliştirme FitnessBilek Güreşi FederasyonuTürkiyeBilekler Güçlü Nesiller"AralıkAnkara Atatürk Kapalı Spor SalonuTürkiye Genç Erkekler Bilek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24