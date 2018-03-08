(Görüntülü Haber) Başkente dünya ile yarışacak kampüs geliyor

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) –BÜNYESİNDE ANKARA’nın ilk Fen ve Teknoloji Lisesi\'nin de olacağı, anaokulu, ilkokul,ortaokul ve Anadolu lisesi kademelerinden oluşan olan Bahçeşehir Koleji 50’inci yıl kampüsü düzenlenen programda tanıtıldı. Programda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Ankara’daki bu kampüs dünya ile yarışacak” dedi. Türkiye’de 50’inci yılını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'nın üyesi olan Bahçeşehir Koleji, Ankara’da eğitimde büyük bir hizmete adım atıyor. Bünyesinde Başkentin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi\'nin de olacağı Bahçeşehir Koleji 50’inci yıl kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak. Fiziki donanımı, eğitim kompleksi olarak bölgenin en donanımlı kampüsü olacak olan Bahçeşehir Koleji Ankara 50’inci yıl kampusunun tanıtımı düzenlenen programla yapıldı. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Başarı Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tufan Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ; Ankara’da yıllardır hizmet verdiklerini söyleyerek, “Bu yıl bu aileye çok değerli bir üye daha katılıyor. Bahçeşehir Koleji Ankara 50’inci Yıl Kampüsümüz. Bu kampüsümüzün fiziki donanımı, eğitim kompleksi olarak bölgenin en donanımlı kampüsü olmasının yanı sıra bir özelliği daha var. Anadolu Lisesi ve Fen ve teknoloji lisemiz ile Ankara’yı taçlandıracak olması. Ankara’daki 3. kampüsümüz hepimize hayırlı uğurlu olsun\" dedi. \"EĞİTİMDE DÜNYANIN KAPILARINI AÇACAK\" Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise, 50 yıldır aralıksız, aklın ve bilimin ışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan değerler üzerinde giderek 50’inci yıla geldiklerini söyledi. Türkiye’nin kalkınması için çalıştıklarını belirten Yücel, şöyle konuştu: “Türkiye’nin büyümesi için çalışıyoruz. Benim anlayışımda eğitim üretim içindir. Eğitim insanlık içindir. Benim merkezim insandır. Şimdi hem Türkiye’de hem de bütün dünyada artık uluslar nasıl bir eğitim yapmamız gerektiği sorusunu sorguluyorlar. Türkiye’de de eğitimle ilgili değişiklikler oluyor. Dünyayı dolaşarak eğitim adına bir şeyler öğrenme, geliştirme gayreti içerisindeyim. Biz bütün Türkiye’nin bütün dünyanın eğitim sisteminin ne olması gerektiğini anlatıyoruz. Bu işi anaokulundan itibaren ele almalıyız. Bu çağın dili kodlama oldu. Bunu anaokulundan itibaren öğretmemiz gerekiyor. Eğitimi birey eksenine getirmemiz lazım. Bütünden almamız lazım. Sadece bir parçasını alamayız. Biz diyoruz ki, Türkiye’nin gelişimi için iyi bir eğitim sistemimiz olmalı. Bu sistemle birlikte öğrencilerimiz, insanlarımız bulunduğu topluma da yabancı olmaması lazım. Milli ve manevi değerlerini, medeniyetini anlamış özümsemiş ama evrensel dünyaya da açık bireyler olması lazım. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, eğitimde dünyanın kapılarını açacak. Bunu yapmak zorundayız. Dünyanın yaptığı şeylerden geri kalmamalıyız. Ankara’daki bu kampüs dünya ile yarışacak” \"GÜZEL EĞİTİM VEREN KURUMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ\" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, gücünü arttırmasının sadece bilime ve sonucunda elde edilen teknolojiye önem vermesi ile mümkün olduğunu söyledi. Dünyanın en güçlü 10 ülkesinin doğal kaynakları yüzünden zengin olmadığının altını çizen Kavranoğlu, “Zenginliklerinin tek kaynağı var, bilim ve teknolojiye verdikleri önem. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi ve Türkiye’nin geleceğini inşa etmeleri, Türkiye’nin ekonomisiyle, savunmasıyla, refah düzeyiyle dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olmasından bahsediyoruz. Bunun teminatı da bizim gençlerimizi ve çocuklarımızın çok iyi eğitim almasıyla ancak mümkün hale gelecektir. Biz özel sektör eliyle, kaliteye önem veren, velilerin beklentilerini karşılayan seviyede güzel bir eğitim veren eğitim kurumlarını desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Hem bilimi, teknolojiyi önemseyeceğiz hem de milli, manevi değerlerimizi önemseyen gençler yetiştireceğiz. Eğitime yaptığınız katkılar için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları\'na çok teşekkür ediyorum. Bu okullarda okuyan, geleceğin bilim insanları olan gençlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından eğitime verdiği desteklerden dolayı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Başarı Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tufan Karaoğlu’na Ankara 50. Yıl Kampüsü inşaatına gösterdikleri destek için teşekkür plaketi verdi.