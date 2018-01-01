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(Görüntülü Haber) Başkantan çeyrek altın, müdürden tatlı

Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) KARS'ın MHP'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta yeni yılda dünyaya gelen bebeklere eşi Figen Karaçanta ile birlikte ziyaret ederek çeyrek altın takdı

01 Ocak 2018 13:25

Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA) KARS\'ın MHP\'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta yeni yılda dünyaya gelen bebeklere eşi Figen Karaçanta ile birlikte ziyaret ederek çeyrek altın takdı. Emniyet Müdürü Ümit Bitirik\'te görevli polis memurlarını görev yerlerinde ziyaret edip tatlı ikramında bulundu. Yeni yıl gecesi şehrin muhtelif yerlerinde görev alan polis memurlarını yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret eden Emniyet Müdürü Bitirik, polis memurlarının yeni yılını kutlayıp, tatlı ikramında bulundu. Polislerle bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, polis ekiplerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bitirik, vatandaşlarlada tokalaşarak yeni yıllarını kutladı. Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile eşi Figen Karaçanta da Harakani Devlet Hastanesi Doğum Ünitesi`nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekleri ziyaret ederek çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi. Burada annelerle bir süre sohbet eden ve onlara çiçek veren Başkan Karaçanta, bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yeni doğan bebeklerin önce kendileri ve aileleri sonra ise ülkeleri ve insanlık için hayırlı bireyler olmasını temenni eden Başkan Karaçanta, Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan fertlerdir. Bizlerde bu ailelerin yanı sıra Kars olarak büyüyen ve mutlu bir aileyiz. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Umuyorum ki tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek ve şehir bırakacağız. Kars\'ta dünyaya \'merhaba\' diyen her bebek bizim gelecek adına da ayrıca umudumuz. Dilerim ki minik meleklerin kalbinden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Allah\'ım sağlık mutluluk ve umudu ömürlerinden eksik etmesin. Hepsinin bahtları açık olsun. Ailelerinin desteğiyle güzel günlerde, ülkemizin uygar ve başarılı bireyleri olarak yetişsinler diye konuştu.

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