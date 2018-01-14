(Görüntülü Haber) Başkan'dan Serik'e 15 bin kapasiteli stat müjdesi

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık: \"Takımların kamp merkezi Belek\'e 10-15 bin kapasiteli bir stadyum yapmak istiyoruz\" \"Kapalı spor salonuna da ihtiyaç var\" \"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak\'ın desteği ile bunları yapacağız\" \"Turizm gelirlerini 1 milyar Euro seviyelerine yükseltmeliyiz\" \"Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çalışıyoruz\" \"Boğazkent mahallemize yaklaşık 14 tane çim saha yaptık\" \"40 dönümlük spor alanı oluşturduk\" NAMIK KEMAL KILINÇ/ ANTALYA,(DHA) Özellikle Süper Lig takımları olmak üzere bir çok kulübün kamp yeri için tercih ettikleri Serik\'e bağlı Belek Beldesi için Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, spor yatırımları hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunurken bir da 15 bin kişilik stad için müjde verdi. \"TURİZM GELİRLERİNİ 1 MİLYAR DOLAR, 1 MİLYAR EURO SEVİYELERİNE YÜKSELTMELİYİZ\" Bir çok futbol takımını ilçelerinde ağırladıklarını belirtirken ve hedeflerinin daha büyük bir turizm geliri olduğunu söyleyen Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, \"Belek yazın turistleri, kışın da futbol takımlarını ağırlıyor. Alt yapı eksikliklerimizden dolayı futbol takımları dışında farklı takımlar gelmiyor. Yaklaşık şu anda bin 500 takım olduğu söyleniyor. 3-4 ay içinde bu kadar yüksek bir kamp dönemi yaşanıyor. Süper Lig\'in aşağı yukarı bütün takımları burada. Rusya\'dan ve Arap dünyasından gelen takımlarımız var. Gönül rahatlığıyla, huzurlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Takımların kamplarını ziyaret ediyoruz. Bir ihtiyaçları olursa yardımcı olabileceğimizi iletiyoruz. Bu şekilde takımlarımızla ilgileniyoruz. Türk turizmi için önemli bir olay. Sadece yur tiçi değil yurt dışından da takımların buraya gelmesi büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 100 milyon Euro\'luk bir bütçenin olduğu söyleniyor. Bu pay yeterli değil. Turizmden gelir elde eden devletlerde bu oran çok daha fazla. Bizim de bu rakamı 1 milyar Dolar, 1 milyar Euro seviyelerine yükseltmemiz gerek\" açıklamasını yaptı. Ramazan Çalık, ilçeye yapılan spor yatırımları ile ilgili olarak şöyle konuştu: \"Biz de yerel yöneticiler olarak özellikle futbola katkı sağlamak açısından burada sahalar oluşturduk. Boğazkent mahallemize yaklaşık 14 tane çim saha yaptık. Yerleri hemen denizin kenarında. Özellikle önümüzdeki yıl buraya gelecek takımların hizmetine açık olacaklar. Böylece Boğazkent\'te yer alan otellerin kışında canlanmasına yardımcı olmuş olacağız. Alt yapıyı oluşturmaya bizde gayret ediyoruz. Sahalarımızın sıcak asfaltlarını döküyoruz. Gelen takımlarımızın rahat etmesi için her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz.\" \"GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN BAK\'IN DESTEĞİ İLE BUNLARI YAPACAĞIZ\" İlçede stadyum ve salon eksikliği yaşandığını belirten Çalık, \"Biz bunun eksikliğini gördük. İlçe olarak yeni uyguladığımız imar alanları bünyesinde yaklaşık 40 dönümlük spor alanı oluşturduk. Bu alanda da 10-15 bin kapasiteli bir stadyum yapmak istiyoruz. Çünkü buraya gelen takımlarımızdan büyük takımlarımız aralarında maç yapacak olsa doğru düzgün bir stadyumumuz yok. Antalya\'ya gidilmesi gerekir ki Antalya\'da biraz mesafeli. \"SERİK VE BELEK BÖLGESİNE ÖNCELİKLE BİR STADYUMA ve BİR KAPALI SPOR SALONUNA İHTİYACIMIZ VAR\" Ama bu bölgede bir stadyum yaptırabilirsek burada resmi turnuvalar düzenleyebiliriz. Aynı zamanda kapalı spor salonumuzun olmamasından dolayı basketbol, hentbol diğer branşlardaki takımlar gelemiyor. Çünkü saha yok; alt yapı yok. Bir özel otelde var ancak o da yeterli olmuyor. Serik ve Belek bölgesine öncelikle bir stadyuma, bir kapalı spor salonuna ihtiyacımız var. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, bize bu konuda destek verebilirse çok memnun oluruz. Bakanımız, hakemlerle ilgili toplantı için geldiğinde bu konuyu arz ettik ve biz daha önceden de projemizi sunmuştuk. Buraya iki tane saha kazandırabilirsek bölgenin alt yapısına büyük bir katkı sağlamış oluruz. Bunu sayın bakanımızın desteğiyle yapacağız\" ifadelerini kullandı. \"MİLLİ TAKIM KAMP YERİ PROJESİ ASKIYA ALINMIŞ DURUMDA\" Boğazkent\'te yapılacak A Milli Takım kamp tesisi için planlana projenin askıya alındığını söyleyen Çalık, \"Milli takımımızın kamp yapabilmesi için Boğazkent\'te bir alan ayırmıştık. Sanırım o proje askıya alınmış durumda. Onun yerine farklı projeler geliştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in de bu konu da çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak projeyi hep birlikte görürüz\" dedi. Ramazan Çalık, Serik halkının futbol takımlarına ilgisi için de şöyle konuştu: \"Serikli gençler zaman zaman antrenmanları ziyaret ediyor. Takımları takip ediyorlar. Ama direk onlarla iletişim kurmaları zor oluyor. Malumunuz takımlar otellerde kalıyor. Otellere girerek takımları ziyaret etmek çok zor. Gençlerimizden, kampları ve maçları takip etmek için bize talep gelirse yardımcı oluyoruz. Talep gelmeden takip etmek çok mümkün olmuyor. Çünkü otellerin kendi sahaları var ve genellikle dışarıya kapalılar.\" \"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ\" Serik Belediyesi olarak bir çok spor branşına destek olunduğunu belirten Çalık, \"Özel bir kolejimizin hentbol takımı Dünya Hentbol Şampiyonu oldu. Bu geleneğin devam etmesi için biz bu takımı sahiplendik. Hentbol takımımız Hentbol Süper Ligi\'nde oynuyor. Ligde orta sıralardalar. Bir ilçe için bu işler kolay olmuyor. Bir taraftan hentbol takımı bir taraftan futbol takımı ve diğer branşlar derken biz gerçekten yoruluyoruz. Amatör takımlara destek de olmuyor. Hentbol takımımız Süper lig\'de. Futbol takımımız biz geldiğimizde Süper Amatör Lig\'de yer alıyordu ve şampiyon oldu. İki sezondur Bal Ligi\'nde oynuyoruz. Bu sene şampiyon olmak ve TFF 3\'üncü Lig\'e çıkmak istiyoruz. Takımımız şu an açık ara önde. En yakın rakibi ile arasında 11 puanlık bir fark var. TFF 3\'üncü Lig\'e çıkarak biraz olsun nefes almak istiyoruz ve önümüzü görmek istiyoruz. Serik gibi bir ilçenin takımı en azından TFF 2\'nci Lig\'de olmalı. Çünkü bu durumun hem buraya gelen takımlar açısından, hem de bölge açısından önem arz edeceğini düşünüyorum. Önceliğimiz 3\'üncü Lig. Spora sahip çıkıyoruz çünkü gençliği iyi yönlendirmek istiyoruz. Kış aylarında 700-800, yazın ise 2 bin 2 bin 500 gencimize belediyemizden spor yapma imkanı sunuluyor. Bu ülkenin avantajları olduğu kadar dezavantajı var. Gençliği iyi yönlendirmeliyiz çünkü farklı alışkanlıklara yönelebilirler. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için spor alt yapılarını fazlasıyla oluşturmaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.