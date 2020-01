(Görüntülü Haber) Başkan Yılmaz: Deprem öncesi binaların yüzde 50'den fazlası sıkıntılı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DÜZCE\'deki 12 Kasım 1999 depreminin 18\'inci yıl dönümünde Deprem Müzesi\'ni ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Kandilli Rasathanesi ve Bolu’daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50’den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim” dedi.



Merkez üssü Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu\'da 48 kişi yaşamını yitirdi, 353 kişi yaralandı. Depremin 18\'inci yıldönümü nedeniyle Umutkent Mahallesi\'ndeki Deprem Müzesi ziyaret edildi. Ziyarette Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi yer aldı. 12 Kasım 1999 depremine ilişkin fotoğraflar ile gazete haberlerinin yer aldığı müzeyi gezen Vali Baruş ve Başkan Yılmaz, anı defterini imzaladı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Aydın Baruş, şöyle dedi:



\"Bugün itibariyle artık Bolu’nun konut stokunun büyük çoğunluğu deprem koşullarına uygun olarak inşaa edilmiştir. Ama hala risk taşıyan bir grup var. Bu risk taşıyan yapıları bir an önce yenilememiz lazım. Devletimiz, vatandaşlara bu konularda destek vermektedir. Vatandaşlarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Özellikle içinde oturduğu binanın deprem riski olduğu raporlarla kanıtlanmış olan kişiler bu konuya yönelsinler. Bu konuda devletimizin önemli desteği var. Vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlara geçmesi lazım.”



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, deprem öncesi yapılmış binaların kontrolden geçmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:



\"Deprem öncesi binalarımızın hepsinin kontrolden geçmesi lazım. Biz fay hattı üzerindeyiz. Yani yine deprem yaşayacağız. Bunu biliyoruz. Yeni binalar konusunda vatandaşımız çok rahat olsun. Şehrimiz yeniden inşa edildi. Yeni bir şehir doğuyor ve bu doğan şehir belki Türkiye’ye bakıldığında depreme en güvenli olarak ilerleyen bir şehir diyebiliriz. Hemen hemen depremden önce var olan binaların 2 katı yeni bina yapıldı. Her yıl 3 bin 500 konut inşa ediyoruz. Bolu çapında bakınca bu büyük rakamdır. Geçmiş dönemlerde Kandilli Rasathanesi ve Bolu’daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50’den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim.”