(Görüntülü Haber) Başkan Tütüncü: Atatürk heykelinin çalılığa atılmasında sabotaj emaresi var

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Atatürk heykelinin belediye deposundan alınarak çalılık alana atılmasıyla ilgili sabotaj emaresi olduğunu belirterek, \"Yok öyle Atatürk\'ün aziz hatırası üzerinden şark kurnazlığı yapmak ve birilerini vurmak\" dedi.



Kepez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi\'ne, belediye sınırları içindeki Göçerler Mahallesi\'nde çalılık alana atılmış Atatürk heykeli damga vurdu. Alanda yürüyüş yapan CHP\'li bir delegenin haber vermesiyle CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, gazetecileri olay yerine götürerek açıklama yaptı. Olayı araştıran polis, heykelin Kepez Belediyesi\'nin deposundan çıktığını tespit edip, 3 belediye çalışanını gözaltına aldı. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Kepez Belediye Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Kadir Zeybek, belediyeye ait bir depodan Atatürk heykelinin çıkarılarak çalılığa atılmasının Türkiye ve Kepez halkını derinden üzdüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan bu saldırganların yargılanma sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirten Zeybek, \"Bu saldırı, gelecek saldırıların devamı niteliğinde. Bu saldırıyla Kepez\'in anılmasını istemezdik. Arkasında bir şaibe varsa bunun da ortaya çıkması konusunda çaba sarf edeceğiz\" dedi.



HEYKEL NEDEN DEPODA SAKLANDI?



CHP\'li meclis üyesi Eren Kurt ise \"Heykel neden 5 yıl boyunca depoda saklanmıştır? Heykel saklandığı süre içinde bakım görmüş müdür? Heykel neden dikilmemiş? Heykelin çalınmasının ardından depolarda envanter çalışması yaptınız mı? Gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturma yaptınız mı?\" sorularını başkanlık makamına yöneltti.



MHP\'DEN TÜTÜNCÜ\'YE DESTEK



MHP Grup Sözcüsü Adem Çelik ise olayın tamamen Kepez\'e ve Belediye Başkanı\'na yapılan bir komplo olduğunu düşündüklerini söyledi. Çelik, \"Atatürk\'ü hepimiz seviyoruz, sizin de ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. MHP olarak bu olayın, size yönelik bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Vatandaş da böyle olduğunu düşünüyor\" diye görüşlerini ifade etti.



\'İDAREYE PROVOKASYON VAR\'



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konunun kendisini çok fazla üzdüğünü belirterek, \"Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin ortak değeridir. Kimsenin tekelinde değildir, herkesin saygı göstermesi gereken Başkumandandır. Hiç kimsenin Atatürk\'ün şahsına, büstüne saygısızlık etme hakkı yoktur. Bizim belediyemizle bu hadiseyi yan yana getirenler başka şeylerin peşindedir. İdari ve adli soruşturma devam ettiği için birtakım şeyleri bu soruşturmanın sonuna bırakacağım. Eminim ki çıkan şeyleri gördüğünüzde birçok kişi çok şaşıracak. Gerçekten burada idareye yönelik bir provokasyon vardır\" diye konuştu.



İDARİ SORUŞTURMA DA AÇILDI



Herkesten çok bu işin takipçisi olduğunu kaydeden Tütüncü, ilgili kişilere yönelik idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Gözaltına alınan kişilerin belediyenin kadrolu işçileri olduğunu belirten Tütüncü, şöyle devam etti:



\"5 yıldır bu heykel burada tutuldu dediniz. Bu heykelin yıpranmış olduğu ortada. 50 yıl önce dönemin Varsak Belediyesi tarafından ilkel yöntemle yapılmıştı. Biz orada yol açma çalışmaları sırasında yolda kaldığı için özenli bir şekilde heykeli kaldırdık ve hatırasına saygı göstererek imha etmedik. Talimatımla depomuzda sararak muhafaza ediliyordu. Normalde eskiyen heykellerin imhasına yönelik yönetmelikler olduğunu CHP İl Başkanı söyledi.\"



\'ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YER\'



Heykele yönelik kendisinin ve ilgili bürokratlarının talimatı olmadığını keydeden Hakan Tütüncü, \"Gelelim zurnanın zırt dediği yere; bu işin içinde açıkça sabotaj olduğuna yönelik çok önemli emareler bulunmaktadır. Polis sorgusunda da bu ortaya çıktı. Ben bu işi bırakmam. Bu işin sonu ortaya çıkacak. Yok öyle Atatürk\'ün aziz hatırası üzerinden şark kurnazlığı yapmak ve birilerini vurmak. Biz Kepez Belediyesi olarak bugüne kadar ne yaptıysak Atatürk\'ün aziz hatırasını yüceltmek için yaptık\" diye konuştu.