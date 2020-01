(Görüntülü Haber) Başkan Şalcı: Hedefimiz, AKUT'u arama kurtarmada en bilinen STK haline getirmek

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Türkiye\'de \'Arama kurtarma\' denilince akla AKUT\'un geldiğini ancak, son dönemde bu misyonun unutulduğunu söyledi. Şalcı, \"Hedefimiz arama kurtarma alanında AKUT\'u en bilinen, en aktif sivil toplum kuruluşu haline getirmek. Devlet ve toplumla barışık bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapmak bizim şu an en temel hedefimiz\" dedi.



Recep Şalcı, geçen 11 Haziran\'da yapılan olağanüstü genel kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiğini hatırlatırken AKUT\'un Türkiye\'de arama kurtarmada ilk ekiplerden biri olduğunu söyledi. Şalcı, şöyle konuştu:



\"Türkiye\'de arama kurtarma denildiği zaman akla AKUT geliyor. Son zamanlarda özellikle bu misyonumuz unutulmaya başlandı. Bizim de yönetim olarak en büyük hedefimiz arama kurtarma alanında AKUT\'u en bilinen, en aktif sivil toplum kuruluşu haline getirmek. Gerek devletle, gerek toplumla barışık bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapmak bizim şu an en temel hedefimiz. AKUT kurulduğu 2005 yılından itibaren çeşitli doğa olaylarında mahsur kalan 2 bin 583 insan hayatını kurtarmış bir sivil toplum kuruluşudur.\"



\"DÜNYADA AKREDİTE OLAN İLK TÜRK ARAMA KURTARMA EKİBİYİZ\"



AKUT\'un dünyada akredite olan ilk Türk arama kurtarma ekibi olduğunu belirten Recep Şalcı, şöyle devam etti:



\"Yeni dönemdeki misyonumuz aynı. Çünkü bizim misyonumuz; belli değerlere dayanan Atatürk ilke ve inkılapları üzerine din, dil, ırk, cinsiyet ayırmadan milletimizin yanında olmak, ülkemizin yanında olmak, hele bu kritik süreçte sadece bir arama kurtarma ekibi olarak değil, Türkiye\'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni yapmak temel misyonumuzun içerisinde. AKUT\'un bir kere ilk hedefi; kendi alanında arama kurtarma konusunda standartlara ulaşmış en üst seviyede kurtarma yapan bir ekip olmak. Bununla birlikte sadece Türkiye\'de değil, dünyada akredite olan ilk Türk arama kurtarma ekibiyiz. Birleşmiş Milletler\'in Türkiye\'deki arama kurtarma ekibiyiz AFAD ile birlikte. 2011\'de akredite olduk, önümüzdeki yıl mart ayında da yenileme sınavımız var. Şu anda da onun hazırlıkları devam ediyor.\"



\"DENİZDEN 850 İNSAN KURTARDIK\"



Recep Şalcı, AKUT\'un 1999 Marmara Depremi\'yle tanındığını ancak bu alandaki çalışmaların yüzde 20\'lik bölümü oluşturduğunu vurguladı. Şalcı, bölgelerin özelliklerine bağlı olarak birçok alanda faaliyet gösterdiklerini vurgularken şöyle konuştu:



\"Karadeniz Bölgesi\'nde dağ kazaları, sel gibi olaylara müdahale ediyoruz, Rize; trafik kazalarında çok yoğun, Akdeniz Bölgesi\'ne baktığımız zaman dağ kazaları ve özellikle turistlerin kaybolması, İç Anadolu Bölgesi\'nde doğa arama kurtarma operasyonları çok fazla, Ege Bölgesi\'nde deniz kazaları, Kocaeli\'ye baktığınız zaman hem bir deprem kuşağında yer almasından dolayı bina göçüklerine müdahale ediliyor ama özellikle Kocaeli ekibi olarak yazın cankurtaranlık projesi yürütüyoruz Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi ile birlikte. 2005\'ten beri bu projenin içerisinde yer alıyor. Ekibimiz inanılmaz katkı sağlıyor. 2005 yılından beri 850\'nin üzerinde sadece AKUT olarak insan hayatının kurtarılmasına vesile olmuşuz. Bu da bizi çok mutlu eden ve gururlandıran bir durum.\"



\"7 GÜN 24 SAAT GÖREVE HAZIR BEKLİYORUZ\"



Her an oluşabilecek acil durum ya da afete hazırlıklı bir şekilde beklediklerini söyleyen Recep Şalcı, şu anda çeşitli bölgelerde 27 ekipleri bulunduğunu bunların 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını katılım için yoğun başvuru aldıklarını, arama kurtarma personelinin 1-2 yılda yetişebildiğini söyledi. Şalcı, \"Gençlerimizden beklentimiz şu; AKUT olabilirse çok mutlu oluruz ama muhakkak bir sivil toplum örgütüne girsinler. Çünkü toplumlu örgüt günümüzde en tutulan kurumlardan bir tanesidir. Tabii bize gelirlerse de çok mutlu oluruz\" diye konuştu.



\"AKUT ZENGİN BİR KURUM DEĞİL\"



Recep Şalcı, arama- kurtarmanın çok masraflı ve maliyetli bir iş olduğunu maliyeti genellikle acil durumlar olduğunda gelen bağışlarla karşılamaya çalıştıklarını ifade ederken, \"Sürdürülebilir projeler oluşturuyoruz. Özellikle iş yerlerine, ticari yerlere acil durum eğitimleri vererek buradan düzenli bir kazanç elde edip faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama çoğu kişinin bildiği gibi AKUT çok zengin, çok parası olan bir kurum değil. Aksine tamamen gönüllülük içerisinde gönüllü insanların bir araya geldiği bir sivil toplum örgütüdür\" dedi.