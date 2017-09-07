T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Başkan Kahraman: Arakan gibi olacaktık

Nejdet YILMAZ/İSPİR, (Erzurum), (DHA)-KARADENİZ'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak Ovit Tüneli'ni gezen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Erzurum'un İspir İlçesi'ni ziyaret etti

07 Eylül 2017 22:11

Nejdet YILMAZ/İSPİR, (Erzurum), (DHA)-KARADENİZ\'i Doğu Anadolu\'ya bağlayacak Ovit Tüneli\'ni gezen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Erzurum\'un İspir İlçesi\'ni ziyaret etti. Başkan Kahraman, \"15 Temmuz\'da Allah\'a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse biz de aynısı olacaktık\" dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman Erzurum\'un İspir ile Rize\'nin İkizdere İlçeleri arasında sona gelinen ve 14.3 kilometre uzunluğu ile Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3\'üncü çift tüplü karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Kahraman tünel gezisinden sonra Erzurum\'un İspir ilçesine geçerek Kaymakam Ömer Faruk Fidan ve AK Parti İlçe Başkanı Salih Çetinkaya ile birlikte Belediye Başkanı Osman Çakır\'ı ziyaret etti. Başkan Çakır\'ın makamında açıklamalarda bulunan Kahraman şunları söyledi: \"15 Temmuz\'da Allah’a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse, biz de aynısı olacaktık. Kürdistan, Ermenistan daracık yerde birbirine girmiş millet, Suriye Türkiye’ye geldi, biz nereye gidecektik? 15 Temuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verme hadisesiydi. Doğrudan doğruya Türkiye’nin varlığına kasteden bir hadiseydi. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara daveti ve halkın bu davete uyması, meydanları doldurması Cumhurbaşkanımıza olan itimadı, karşı olan da olmayan da, ama temel görüş itibariyle bağlılığı bütün meydanları doldurdu ve büyük bir badireden Türkiye kurtuldu.\" Başkan Kahraman Ovit Tüneli\'nin muhteşem bir eser olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet YILMAZİSPİR Erzurum DHAKARADENİZ Doğu AnadoluOvit TüneliTBMM BaşkanıKahraman ErzurumBaşkan KahramanTemmuz AllahArakanRizeTürkiyeKahramanErzurumKaymakamFaruk FidanAK PartiBaşkanı SalihBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24