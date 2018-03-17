(Görüntülü Haber) Başkan Gül fire vermeden sınavı bitirdik

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) KEMER Belediyesi\'nde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için yapılan sınavlarda 549 personelin tamamı başarılı oldu. Personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Gül, Sonuçta hiç fire vermeden sınavı bitirdik. Kemer sizlerle mutlu, ben sizlerle mutluyum dedi. Kemer Belediyesi\'nde taşeron şirketlere bağlı olarak çalışan 549 personelin kadroya geçiş sürecinde sona yaklaşıldı. 2 hafta boyunda devam eden kadro sınavlarında tüm personel başarılı oldu. Kemer Belediyesi Aslanbucak Hizmet Alanı\'nda personelle bir araya gelen Başkan Mustafa Gül, sınavların firesiz atlatılmasından dolayı duyduğu mutluluğu söyledi. \'SINIFI GEÇTİNİZ, KUTLARIM\' Personele hitap eden Başkan Gül, Bu süreçle bir kez daha anladık ki bu düzenlemeyle kadroya alınma değil sadece şirket değişikliği yapılıyor. Daha önce taşeron şirket bünyesinde çalışan personelimiz şimdi belediyemizin kurduğu şirketin personeli olacak. 2 haftalık sınav sürecini tüm personelimiz başarıyla tamamladı. Yani sınıfı geçtiniz. 549 personelimi tek tek kutluyorum. Başkan Yardımcımız Kemal Yüksel\'in başkanlığını yaptığı komisyon görevini başarıyla tamamladı. Komisyon üyelerimize çok teşekkür ederim dedi. \'SİYASİ TİMSAHLAR VAR\' Bu mutluluklarına gölge düşürmek isteyen bazı çevreler olduğunu vurgulayan Başkan Gül, Hedefimiz bir personelimizi bile kaybetmeden bu süreci tamamlamaktı. Çünkü çalışma arkadaşlarımın hepsini kardeşlerim, evlatlarım olarak görüyorum. Sınav günü personelime de söyledim, \'Bir tanenizin bile gitmesini dayanamam beni burada öksüz bırakmayın\' dedim. Ancak o siyasi timsahlar, o ahlaksız insanlar \'personel işten atılacak, sevmedikleri insanları çıkaracaklar\' diye dedikodu yayarak işçilerimizin kafasını karıştırmaya çalıştı. İşçilerimizin üzerinde oyunlar oynamak istediler. Sonuçta hiç fire vermeden sınavı bitirdik. Kemer sizlerle mutlu, ben sizlerle mutluyum. Deniz Caddesi\'nde yaptığımız örnek çalışma var. Burada bir Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı yamaya bakın, bir de bizim yaptığımız yola bakın farkı göreceksiniz. Personelim bir iş yaparken özenle yapıyor, inci gibi işliyor. Hepinizin eline sağlık diye konuştu. \'ALLAH BİZİ KORUSUN\' Bundan sonra da personellerle birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Gül, Biz bir aileyiz, huzurumuzu bozmalarına izin vermeyelim. Önceki başkan döneminde, bir bayram arifesinde bir günde 92 personel birden işten çıkartıldı. O zamanlar çıkarılan personelin belediyeye dönmesi için de büyük gayret sarf ettim. Biz sizin için mücadele veriyoruz. Siz de Kemer için mücadele edin. Gıptayla bakılan bir belediyeyiz. Allah bizi kem gözlerden ve ahlaksız siyasetçilerden korusun dedi.